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Комитет Совфеда поддержал пакет законов о верховенстве Конституции
Комитет Совфеда поддержал пакет законов о верховенстве Конституции
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал во вторник сенаторам одобрить на заседании 2 декабря пакет законов,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:48
2020-12-01T12:48
конституция рф
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал во вторник сенаторам одобрить на заседании 2 декабря пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории России.В пакет проектов входит 5 инициатив с поправками в более 110 законодательных актов РФ, в том числе в 6 кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.Ранее в Конституцию были внесены поправки, предусматривающие, что не соответствующие Конституции РФ международные договоры России не подлежат введению в действие и применению.В соответствии с этими конституционными положениями во входящих в пакет законах указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем конституции, не допускается.
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конституция рф, совет федерации рф, политика

Комитет Совфеда поддержал пакет законов о верховенстве Конституции

12:48 01.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал во вторник сенаторам одобрить на заседании 2 декабря пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на территории России.
В пакет проектов входит 5 инициатив с поправками в более 110 законодательных актов РФ, в том числе в 6 кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.
Ранее в Конституцию были внесены поправки, предусматривающие, что не соответствующие Конституции РФ международные договоры России не подлежат введению в действие и применению.
В соответствии с этими конституционными положениями во входящих в пакет законах указывается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем конституции, не допускается.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 14:38
Госдума поддержала поправки в Семейный кодекс о приоритете Конституции
 
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