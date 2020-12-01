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В Липецкой области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Липецкой области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Власти Липецкой области продлили до 16 декабря режим самоизоляции для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает обладминистрация. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:59
2020-12-01T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
липецкая область
общество
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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Власти Липецкой области продлили до 16 декабря режим самоизоляции для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает обладминистрация.Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 11 375 случаев новой коронавирусной инфекции, 9 190 человек выздоровели, 117 умерли. По состоянию на 13.00 мск понедельника, в больницах находятся 938 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Наблюдаются на дому 1092 пациента с легкой формой COVID-19.Режим самоизоляции предусматривает ограничение контактов. Людям старше 65 лет выходить из дома разрешается в исключительных случаях. Под исключительными случаями, в частности, подразумевается обращение за неотложной медицинской помощью, посещение магазинов в шаговой доступности, выгул домашних животных, вынос мусора, а для работающих пожилых граждан - дорога на работу и обратно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, липецкая область, общество

В Липецкой области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

11:59 01.12.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении госпиталя COVID-19
Медицинские работники в приемном отделении госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости
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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Власти Липецкой области продлили до 16 декабря режим самоизоляции для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает обладминистрация.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 11 375 случаев новой коронавирусной инфекции, 9 190 человек выздоровели, 117 умерли. По состоянию на 13.00 мск понедельника, в больницах находятся 938 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Наблюдаются на дому 1092 пациента с легкой формой COVID-19.
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"Продление режима самоизоляции для граждан старше 65 лет - с 3 по 16 декабря. В этот период людям старшего поколения необходимо ограничить контакты и находиться в месте своего проживания или фактического пребывания. Больничный лист им продлят автоматически", - говорится в сообщении.
Режим самоизоляции предусматривает ограничение контактов. Людям старше 65 лет выходить из дома разрешается в исключительных случаях. Под исключительными случаями, в частности, подразумевается обращение за неотложной медицинской помощью, посещение магазинов в шаговой доступности, выгул домашних животных, вынос мусора, а для работающих пожилых граждан - дорога на работу и обратно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииЛипецкая областьОбщество
 
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