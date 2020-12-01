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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201201/investitsii-1587187017.html
Инвестиции в развитие производства в Москве выросли на 11,5 процентов
Инвестиции в развитие производства в Москве выросли на 11,5 процентов
Объем инвестиций в основной капитал в Москве за три квартала 2020 года вырос на 11,5% и достиг 1,9 триллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:27
2020-12-01T16:27
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Москве за три квартала 2020 года вырос на 11,5% и достиг 1,9 триллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За девять месяцев этого года доля внебюджетных инвестиций в Москву составила 72,5%. В структуре инвестиций в основной капитал почти четверть приходится на инвестиции в сферу транспорта и логистики, на информационно-коммуникационные технологии – 13,5%, на услуги для бизнеса – 13,3%, 11% составляют инвестиции в промышленность. За последние девять лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза - вс 733 миллиардов рублей в 2010 году до 2,9 триллиона в 2019 году", – пояснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что больше всего средств компании вкладывают в машины и оборудование – 38,6%, в строительство зданий и сооружений и благоустройство земель – треть от всего объема инвестиций, в строительство жилья – 16,3%. На создание объектов интеллектуальной собственности приходится 9,6% инвестиций в основной капитал в Москве.По данным пресс-службы, на данный момент на долю столицы приходится примерно 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России.Отмечается, что в городе созданы условия, при которых бизнесу выгодно инвестировать в Москву. Так, предприятия могут получить статусы промкомплекса, технопарка или инвестиционного приоритетного проекта, что позволяет снизить региональную налоговую нагрузку.Как сообщил руководитель ДИПП Александр Прохоров, в этом году Москва присвоила пять статусов инвестиционного приоритетного проекта с инвестициями в размере 5,3 миллиарда рублей, в рамках которых будет создано более двух тысяч рабочих мест. Кроме того, еще пять компаний получили статус промкомплекса с планируемым объемом инвестиций в 1,3 миллиарда рублей. На данный момент в Москве уже 58 компаний с таким статусом."По итогам регулярных встреч с бизнесом мы принимаем решения о внедрении новых механизмов поддержки. Например, в конце прошлого года был принят законопроект об инвестиционном налоговом вычете, а с этого года в Москве запущена программа стимулирования инвесторов, вкладывающих средства в создание рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца", - рассказал Прохоров, которого цитирует пресс-служба. Одним из драйверов инвестиционной активности является также масштабная программа развития города. Объем Адресной инвестиционной программы Москвы на 2021–2023 годы составляет порядка 1,8 триллиона рублей. Эти средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве и других сферах. Сегодня на каждый рубль, вложенный городом в развитие инфраструктуры, удается привлекать 3 рубля частных инвестиций, отмечается в сообщении.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва

Инвестиции в развитие производства в Москве выросли на 11,5 процентов

16:27 01.12.2020
 
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Москве за три квартала 2020 года вырос на 11,5% и достиг 1,9 триллиона рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"За девять месяцев этого года доля внебюджетных инвестиций в Москву составила 72,5%. В структуре инвестиций в основной капитал почти четверть приходится на инвестиции в сферу транспорта и логистики, на информационно-коммуникационные технологии – 13,5%, на услуги для бизнеса – 13,3%, 11% составляют инвестиции в промышленность. За последние девять лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах более чем в два раза - вс 733 миллиардов рублей в 2010 году до 2,9 триллиона в 2019 году", – пояснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что больше всего средств компании вкладывают в машины и оборудование – 38,6%, в строительство зданий и сооружений и благоустройство земель – треть от всего объема инвестиций, в строительство жилья – 16,3%. На создание объектов интеллектуальной собственности приходится 9,6% инвестиций в основной капитал в Москве.
По данным пресс-службы, на данный момент на долю столицы приходится примерно 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России.
Отмечается, что в городе созданы условия, при которых бизнесу выгодно инвестировать в Москву. Так, предприятия могут получить статусы промкомплекса, технопарка или инвестиционного приоритетного проекта, что позволяет снизить региональную налоговую нагрузку.
Как сообщил руководитель ДИПП Александр Прохоров, в этом году Москва присвоила пять статусов инвестиционного приоритетного проекта с инвестициями в размере 5,3 миллиарда рублей, в рамках которых будет создано более двух тысяч рабочих мест. Кроме того, еще пять компаний получили статус промкомплекса с планируемым объемом инвестиций в 1,3 миллиарда рублей. На данный момент в Москве уже 58 компаний с таким статусом.
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"По итогам регулярных встреч с бизнесом мы принимаем решения о внедрении новых механизмов поддержки. Например, в конце прошлого года был принят законопроект об инвестиционном налоговом вычете, а с этого года в Москве запущена программа стимулирования инвесторов, вкладывающих средства в создание рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца", - рассказал Прохоров, которого цитирует пресс-служба.
Одним из драйверов инвестиционной активности является также масштабная программа развития города. Объем Адресной инвестиционной программы Москвы на 2021–2023 годы составляет порядка 1,8 триллиона рублей. Эти средства будут направлены на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере, благоустройстве и других сферах. Сегодня на каждый рубль, вложенный городом в развитие инфраструктуры, удается привлекать 3 рубля частных инвестиций, отмечается в сообщении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМосква
 
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