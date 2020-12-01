https://ria.ru/20201201/igrushki-1587224802.html

Легойда: законопроект об экспертизе детских игрушек полезен и актуален

Легойда: законопроект об экспертизе детских игрушек полезен и актуален

В Московском патриархате поддержали разработанный законопроект об экспертизе детских игр и игрушек, отметив, что предлагаемые меры являются полезными и... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:01

2020-12-01T19:01

2020-12-01T19:01

религия и мировоззрение

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

владимир легойда

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Московском патриархате поддержали разработанный законопроект об экспертизе детских игр и игрушек, отметив, что предлагаемые меры являются полезными и своевременными и могли бы защитить детей от "порой нездорового воображения производителей".Ранее правительство РФ подготовило законопроект об экспертизе "настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений" на предмет их опасности для психического здоровья детей. Его текст опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов, предполагается внесение изменений в текст действующего федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", принятого в 1998 году."Современный рынок игр и игрушек поистине огромен, а возмущение родителей отсутствием выбора все больше. Интернет заполнен фотографиями различных игр и игрушек, которые выглядят странно, пугающе или обескураживающе даже для взрослых. Уверен, детей необходимо защищать от результатов порой нездорового воображения производителей, которые ради увеличения продаж готовы переступить через что и через кого угодно. Именно поэтому считаю предлагаемые дополнения в закон полезными и своевременными", - написал во вторник глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.В пример он привел свою собственную семейную историю, когда его средняя дочь однажды попросила подарить ей на Рождество ангела."Обрадованные, мы отправились с женой в один из лучших московских детских магазинов игрушек. Чего там только не было - мишек, зайчиков, гусей, свиней, чертей, вампиров… А вот с ангелами было туговато. Единственный, которого нам удалось в конце концов найти, был так похож на беса, что покупать мы его не стали", - поделился Легойда.В соответствии с текстом законопроекта, риск для психического здоровья детей представляют игры и игрушки, которые изображают или описывают "допустимость причинения вреда своему здоровью, либо здоровью окружающих, насилие и жестокость по отношению к людям или животным", "употребление наркотиков, табака, алкоголя", "сцены сексуального насилия, порнографического характера, половых отношений", "противоправное поведение", "участие в азартных играх", "нанесение увечий, несчастные случаи, аварии или катастрофы, случаи смерти в унижающей человеческое достоинство форме", а также "случаи оскорбления религиозных чувств верующих" и "умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики".

https://radiosputnik.ria.ru/20201126/milonov-1586443905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда