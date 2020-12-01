https://ria.ru/20201201/ieronim-1587140801.html

Глава Элладской церкви выписан из больницы после лечения от COVID-19

Глава Элладской церкви выписан из больницы после лечения от COVID-19

Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним в понедельник был выписан из больницы "Евангелисмос" после почти двух... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:21

2020-12-01T13:21

2020-12-01T13:21

религия и мировоззрение

элладская православная церковь

новости - религия и мировоззрение

греция

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АФИНЫ, 1 дек – РИА Новости. Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним в понедельник был выписан из больницы "Евангелисмос" после почти двух недель лечения от коронавируса, сообщила больница."Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним выписан из больницы сегодня в 15.45 (16.45 мск) после лечения в течение 12 дней", - говорится в бюллетене больницы.У Иеронима, которому 82 года, были легкие симптомы.Больница "Евангелисмос" находится в центре Афин, в непосредственной близости от здания Синода греческой православной церкви.

https://ria.ru/20201119/ieronim-1585320671.html

греция

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элладская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, греция