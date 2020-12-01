https://ria.ru/20201201/ieronim-1587140801.html
Глава Элладской церкви выписан из больницы после лечения от COVID-19
Глава Элладской церкви выписан из больницы после лечения от COVID-19
Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним в понедельник был выписан из больницы "Евангелисмос" после почти двух... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:21
2020-12-01T13:21
2020-12-01T13:21
религия и мировоззрение
элладская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156037/14/1560371425_0:451:2048:1603_1400x0_80_0_0_8fe6dc9e6a156a257a38df24f0687f4d.jpg
АФИНЫ, 1 дек – РИА Новости. Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним в понедельник был выписан из больницы "Евангелисмос" после почти двух недель лечения от коронавируса, сообщила больница."Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним выписан из больницы сегодня в 15.45 (16.45 мск) после лечения в течение 12 дней", - говорится в бюллетене больницы.У Иеронима, которому 82 года, были легкие симптомы.Больница "Евангелисмос" находится в центре Афин, в непосредственной близости от здания Синода греческой православной церкви.
https://ria.ru/20201119/ieronim-1585320671.html
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156037/14/1560371425_0:259:2048:1795_1400x0_80_0_0_d6077f47295ca645959c94d834c1bb1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элладская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, греция
АФИНЫ, 1 дек – РИА Новости. Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним в понедельник был выписан из больницы "Евангелисмос" после почти двух недель лечения от коронавируса, сообщила больница.
"Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним выписан из больницы сегодня в 15.45 (16.45 мск) после лечения в течение 12 дней", - говорится в бюллетене больницы.
У Иеронима, которому 82 года, были легкие симптомы.
Больница "Евангелисмос" находится в центре Афин, в непосредственной близости от здания Синода греческой православной церкви.