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Религия и мировоззрение
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Глава Элладской церкви выписан из больницы после лечения от COVID-19
Глава Элладской церкви выписан из больницы после лечения от COVID-19
Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним в понедельник был выписан из больницы "Евангелисмос" после почти двух... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:21
2020-12-01T13:21
религия и мировоззрение
элладская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
греция
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АФИНЫ, 1 дек – РИА Новости. Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним в понедельник был выписан из больницы "Евангелисмос" после почти двух недель лечения от коронавируса, сообщила больница."Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним выписан из больницы сегодня в 15.45 (16.45 мск) после лечения в течение 12 дней", - говорится в бюллетене больницы.У Иеронима, которому 82 года, были легкие симптомы.Больница "Евангелисмос" находится в центре Афин, в непосредственной близости от здания Синода греческой православной церкви.
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элладская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, греция

Глава Элладской церкви выписан из больницы после лечения от COVID-19

13:21 01.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАрхиепископ Афинский и всей Греции Иероним
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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АФИНЫ, 1 дек – РИА Новости. Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним в понедельник был выписан из больницы "Евангелисмос" после почти двух недель лечения от коронавируса, сообщила больница.
"Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним выписан из больницы сегодня в 15.45 (16.45 мск) после лечения в течение 12 дней", - говорится в бюллетене больницы.
У Иеронима, которому 82 года, были легкие симптомы.
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 12:21Религия и мировоззрение
Глава Элладской церкви госпитализирован после заражения COVID-19
Больница "Евангелисмос" находится в центре Афин, в непосредственной близости от здания Синода греческой православной церкви.
 
Религия и мировоззрениеЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеГреция
 
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