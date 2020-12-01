https://ria.ru/20201201/gossovet-1587132795.html
Комитет Совфеда рекомендовал сенаторам одобрить закон о Госсовете
Комитет Совфеда рекомендовал сенаторам одобрить закон о Госсовете
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал во вторник сенаторам одобрить закон о Госсовете. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:50
2020-12-01T12:50
2020-12-01T12:50
совет федерации рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал во вторник сенаторам одобрить закон о Госсовете.Совфед рассмотрит закон 2 декабря.Законопроект был внесена в президентом РФ в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в конституцию.В документе впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.Президент возглавит Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов (под своей должности). Кроме того, по решению президента в состав совета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.
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совет федерации рф, госдума рф, политика
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Профильный комитет Совета Федерации
по конституционному законодательству рекомендовал во вторник сенаторам одобрить закон о Госсовете.
Совфед рассмотрит закон 2 декабря.
Законопроект был внесена в президентом РФ в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в конституцию.
В документе впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Указывается, что под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности, осуществляющие свою деятельность в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, создания условий социально-экономического развития государства.
Президент возглавит Госсовет. В его состав войдут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы
, руководитель администрации президента и главы регионов (под своей должности). Кроме того, по решению президента в состав совета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.
Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.
В своем решении Госсовет может указать на необходимость внесения изменений в законодательство, однако правом законодательной инициативы он не обладает.