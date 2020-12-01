https://ria.ru/20201201/golosovanie-1587194525.html

Нижний Новгород занимает 2-е место в голосовании за звание IT-столицы

Нижний Новгород занимает 2-е место в голосовании за звание IT-столицы

Нижний Новгород занимает промежуточное второе место в народном голосовании за звание IT-столицы России, организованном устроителями конкурса "Цифровой прорыв" и РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:54

2020-12-01T16:54

2020-12-01T16:54

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

нижегородская область

технологии

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек — РИА Новости. Нижний Новгород занимает промежуточное второе место в народном голосовании за звание IT-столицы России, организованном устроителями конкурса "Цифровой прорыв" и "Премии Рунета", сообщил губернатор Глеб Никитин.Голосование проходит на сайте "Цифрового прорыва" https://leadersofdigital.ru/#city-voting до 2 декабря 2020 года."За Нижний Новгород отдало свои голоса уже более 13 тысяч человек, пока мы занимаем второе место. Уверен, что наш город достоин первого места и звания IT-столица России", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Победителями голосования станут регионы, которые внесли свой вклад в развитие Рунета в 2019/2020 годах. Помимо статуэтки "Премии Рунета 2020", победитель получит право принять одно из мероприятий "Цифрового прорыва" в 2021 году: этот конкурс является флагманским проектом президентской платформы АНО "Россия - страна возможностей".Каждый пользователь сможет выбрать город, занимающий лидирующие позиции в цифровизации страны, отталкиваясь от следующих критериев: наличие развитой IT-инфраструктуры, хорошей базы подготовки специалистов, сильных и перспективных проектов и стартапов, поддержка IT-бизнеса, привлекательность для профессионалов.Ранее губернатор Нижегородской области неоднократно подчеркивал, что для региона цифровизация, в том числе в рамках национального проекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом."В Нижегородской области – одной из первых в стране — в рекордно короткие сроки начал работу Центр управления регионом, который позволяет максимально оперативно реагировать на жалобы жителей в сети интернет. Мы активно внедряем передовые цифровые технологии в жизнь: "умный город", блокчейн в госуправлении, система гражданского голосования — это лишь небольшой спектр IT-решений, который у нас сегодня есть", – подчеркнул Никитин.Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что цифровая экономика – это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы.

https://ria.ru/20201127/razvitie-1586598957.html

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глеб никитин, нижний новгород, нижегородская область, технологии, общество