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Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
Соблюдение экологических стандартов становится важным фактором конкурентоспособности продукции отечественной промышленности, в том числе нефтегазохимической... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:05
2020-12-01T17:05
2020-12-01T18:13
владимир путин
экономика
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ТОБОЛЬСК, 1 дек - РИА Новости. Соблюдение экологических стандартов становится важным фактором конкурентоспособности продукции отечественной промышленности, в том числе нефтегазохимической отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин.Он также предложил обсудить вопросы экологии, отметив, что вред предприятий нефтегазохимии в разы ниже производств других отраслей."Еще одна тема, которую хотел бы затронуть, - это, безусловно, экология. Как правило, химические производства связываются с тем, что они наносят какой-то особый вред экологии. Но я уже приводил пример, в 13 раз выбросы в атмосферу меньше при производстве этой продукции, которую предприятия производят, чем при производстве стали, алюминия и так далее", - отметил Путин.
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владимир путин, экономика
ТОБОЛЬСК, 1 дек - РИА Новости.
Соблюдение экологических стандартов становится важным фактором конкурентоспособности продукции отечественной промышленности, в том числе нефтегазохимической отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Бережливое отношение к окружающей среде, к природе должно быть непременным условием производств подобного рода. Нужно учитывать, что соблюдение экологических стандартов становится важным фактором конкурентоспособности продукции", - сказал Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли.
Он также предложил обсудить вопросы экологии, отметив, что вред предприятий нефтегазохимии в разы ниже производств других отраслей.
"Еще одна тема, которую хотел бы затронуть, - это, безусловно, экология. Как правило, химические производства связываются с тем, что они наносят какой-то особый вред экологии. Но я уже приводил пример, в 13 раз выбросы в атмосферу меньше при производстве этой продукции, которую предприятия производят, чем при производстве стали, алюминия и так далее", - отметил Путин.