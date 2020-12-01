https://ria.ru/20201201/ekologichnost-1587197386.html

Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции

Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции

Соблюдение экологических стандартов становится важным фактором конкурентоспособности продукции отечественной промышленности, в том числе нефтегазохимической... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:05

2020-12-01T17:05

2020-12-01T18:13

владимир путин

экономика

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ТОБОЛЬСК, 1 дек - РИА Новости. Соблюдение экологических стандартов становится важным фактором конкурентоспособности продукции отечественной промышленности, в том числе нефтегазохимической отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин.Он также предложил обсудить вопросы экологии, отметив, что вред предприятий нефтегазохимии в разы ниже производств других отраслей."Еще одна тема, которую хотел бы затронуть, - это, безусловно, экология. Как правило, химические производства связываются с тем, что они наносят какой-то особый вред экологии. Но я уже приводил пример, в 13 раз выбросы в атмосферу меньше при производстве этой продукции, которую предприятия производят, чем при производстве стали, алюминия и так далее", - отметил Путин.

https://ria.ru/20201201/plastik-1587189883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика