https://ria.ru/20201201/diplomat-1587240198.html

Дипломат из Китая призвал страны противостоять унилатерализму

Дипломат из Китая призвал страны противостоять унилатерализму

Постоянный представитель КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Вене Ван Цюнь в понедельник присутствовал на видеоконференции, посвященной... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T20:43

2020-12-01T20:43

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МОСКВА, 1 дек — Проект "Россия-Китай: Главное". Постоянный представитель КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Вене Ван Цюнь в понедельник присутствовал на видеоконференции, посвященной "односторонним санкциям и их последствиям в условиях эпидемии COVID-19", и призвал международное сообщество противостоять унилатерализму, односторонним принудительным мерам и другим противоречащим тенденциям времени действиям, совместно выступить против них, продолжать укреплять сплоченность и защищать мультилатерализм, международную справедливость и равенство.Видеоконференция была организована по инициативе Ирана, Кубы и Венесуэлы, на ней присутствовали послы 40 стран, в том числе Китая, России, Пакистана, Филиппин, Вьетнама, ЮАР и Беларуси.В своем выступлении Ван Цюнь заявил, что односторонние санкции являются основным инструментом притеснения других стран во внешней политике США. На фоне распространения пандемии во всем мире Соединенные Штаты не только не сокращают, но и расширяют сферу применения односторонних принудительных мер, продолжая идти по неверному пути. В условиях эпидемии COVID-19 последствия односторонних санкций США становятся еще более пагубны. Они усугубляют трудности, с которыми сталкиваются экономики соответствующих стран, ослабляют их способность получать доступ к необходимым противоэпидемическим ресурсам, нарушают основные права человека в соответствующих государствах. Односторонние санкции также наносят ущерб глобальному экономическому управлению, замедляют процесс восстановления мировой экономики, подрывают международную солидарность, нарушают справедливость и международное право.Китайский дипломат напомнил, что перед лицом эпидемии международное сообщество должно еще более искренне сотрудничать и помогать друг другу. Китай решительно придерживается продвижения сплоченности и отказа от разногласий, рационального устранения предрассудков, объединения всех стран в борьбе с эпидемией, чтобы дать максимальный отпор вирусу. Руководствуясь концепцией сообщества единого здравоохранения человечества, Китай будет направлять усилия, чтобы вакцины от COVID-19 стали общественным продуктом, доступным для людей во всех странах, особенно в развивающихся.

https://ria.ru/20201129/kitay-1586820940.html

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