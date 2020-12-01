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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201201/demobilizatsiya-1587153619.html
Баку начал демобилизацию призванных из-за конфликта в Карабахе военных
Баку начал демобилизацию призванных из-за конфликта в Карабахе военных
Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился демобилизовать первую группу военнослужащих, которых призвали из-за начала военного конфликта в Нагорном... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:15
2020-12-01T15:14
никол пашинян
владимир путин
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
в мире
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БАКУ, 1 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился демобилизовать первую группу военнослужащих, которых призвали из-за начала военного конфликта в Нагорном Карабахе.Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.В документе указано, что будут демобилизованы: имеющие трех и более детей; лица, под опекой которых находится инвалид I степени или несовершеннолетние брат или сестра; единственный ребенок в семье; чьи отцы или братья погибли или скончались в ходе боевых действий, а также при исполнении воинских обязанностей; раненные в ходе боевых действий, а также лица, которые признаны негодными к военной службе в мирное время и считающиеся ограниченно годными в военное время.Ранее сегодня Алиев выступил с обращением к нации и заявил, что между Баку и Ереваном продолжается обмен пленными и телами убитых.Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на гражданское население.В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня в Карабахе.
армения
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никол пашинян, владимир путин, армения, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, в мире

Баку начал демобилизацию призванных из-за конфликта в Карабахе военных

14:15 01.12.2020 (обновлено: 15:14 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна с азербайджанскими военными в Кельбаджарском районе
Колонна с азербайджанскими военными в Кельбаджарском районе - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
БАКУ, 1 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился демобилизовать первую группу военнослужащих, которых призвали из-за начала военного конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.
В документе указано, что будут демобилизованы: имеющие трех и более детей; лица, под опекой которых находится инвалид I степени или несовершеннолетние брат или сестра; единственный ребенок в семье; чьи отцы или братья погибли или скончались в ходе боевых действий, а также при исполнении воинских обязанностей; раненные в ходе боевых действий, а также лица, которые признаны негодными к военной службе в мирное время и считающиеся ограниченно годными в военное время.
Ранее сегодня Алиев выступил с обращением к нации и заявил, что между Баку и Ереваном продолжается обмен пленными и телами убитых.
"Мы готовы оказать помощь": полевой госпиталь в Степанакерте
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха.

Российские военнослужащие устанавливают каркасный модуль на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
1 из 12

Первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Модули военного госпиталя установили на территории аэропорта.

Российские военнослужащие проводят монтаж оборудования на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
2 из 12

Модули военного госпиталя установили на территории аэропорта.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Военные ориентируются в первую очередь на медицинское обеспечение миротворцев, но готовы помогать и жителям республики.

Российские военнослужащие выгружают оборудование на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
3 из 12

Военные ориентируются в первую очередь на медицинское обеспечение миротворцев, но готовы помогать и жителям республики.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"На своих фондах готовы разместить до 40 человек", — рассказал журналистам начальник медицинского отряда.

Российские военнослужащие на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
4 из 12

"На своих фондах готовы разместить до 40 человек", — рассказал журналистам начальник медицинского отряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Мобильный полевой госпиталь неподалеку от Степанакерта.

Российская военнослужащая закрепляет тент на каркасном модуле на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
5 из 12

Мобильный полевой госпиталь неподалеку от Степанакерта.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Здесь есть отделения реанимации, функциональной и лабораторной диагностики, операционная, кабинеты стоматолога и офтальмолога.

Российский военнослужащий проводит монтаж оборудования на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
6 из 12

Здесь есть отделения реанимации, функциональной и лабораторной диагностики, операционная, кабинеты стоматолога и офтальмолога.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ и рентгеном.

Российская военнослужащая проводит монтаж оборудования на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
7 из 12

Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ и рентгеном.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Ранее в Нагорный Карабах прибыли более 60 военных медиков из России.

Российские военнослужащие на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
8 из 12

Ранее в Нагорный Карабах прибыли более 60 военных медиков из России.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Среди врачей — военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

Российский военнослужащий проводит монтаж оборудования на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
9 из 12

Среди врачей — военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Степанакерт доктора отправились под сопровождением миротворцев и военной полиции.

Российский военнослужащий выгружает оборудование на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
10 из 12

В Степанакерт доктора отправились под сопровождением миротворцев и военной полиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российские миротворцы разместились в Карабахе по трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий.

Российский военнослужащий на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
11 из 12

Российские миротворцы разместились в Карабахе по трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Миротворческий контингент помогает местным властям расчищать дороги и восстанавливать социальную инфраструктуру.

Российский военнослужащий на территории мобильного полевого госпиталя неподалеку от Степанакерта
12 из 12

Миротворческий контингент помогает местным властям расчищать дороги и восстанавливать социальную инфраструктуру.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа прибыли в столицу Нагорного Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Модули военного госпиталя установили на территории аэропорта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Военные ориентируются в первую очередь на медицинское обеспечение миротворцев, но готовы помогать и жителям республики.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 12

"На своих фондах готовы разместить до 40 человек", — рассказал журналистам начальник медицинского отряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Мобильный полевой госпиталь неподалеку от Степанакерта.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Здесь есть отделения реанимации, функциональной и лабораторной диагностики, операционная, кабинеты стоматолога и офтальмолога.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ и рентгеном.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Ранее в Нагорный Карабах прибыли более 60 военных медиков из России.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 12

Среди врачей — военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

В Степанакерт доктора отправились под сопровождением миротворцев и военной полиции.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Российские миротворцы разместились в Карабахе по трехстороннему соглашению о прекращении боевых действий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Миротворческий контингент помогает местным властям расчищать дороги и восстанавливать социальную инфраструктуру.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на гражданское население.
В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня в Карабахе.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянВладимир ПутинАрменияНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанВ мире
 
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