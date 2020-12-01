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Баку начал демобилизацию призванных из-за конфликта в Карабахе военных

Баку начал демобилизацию призванных из-за конфликта в Карабахе военных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился демобилизовать первую группу военнослужащих, которых призвали из-за начала военного конфликта в Нагорном... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:15

2020-12-01T14:15

2020-12-01T15:14

никол пашинян

владимир путин

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

в мире

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БАКУ, 1 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился демобилизовать первую группу военнослужащих, которых призвали из-за начала военного конфликта в Нагорном Карабахе.Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе азербайджанского лидера.В документе указано, что будут демобилизованы: имеющие трех и более детей; лица, под опекой которых находится инвалид I степени или несовершеннолетние брат или сестра; единственный ребенок в семье; чьи отцы или братья погибли или скончались в ходе боевых действий, а также при исполнении воинских обязанностей; раненные в ходе боевых действий, а также лица, которые признаны негодными к военной службе в мирное время и считающиеся ограниченно годными в военное время.Ранее сегодня Алиев выступил с обращением к нации и заявил, что между Баку и Ереваном продолжается обмен пленными и телами убитых.Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Баку и Ереван ввели военное положение и обвинили друг друга в атаках на гражданское население.В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным соглашение о прекращении огня в Карабахе.

армения

нагорный карабах

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, владимир путин, армения, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, в мире