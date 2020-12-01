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В Нагорный Карабах за сутки вернулись 846 беженцев

В Нагорный Карабах за сутки вернулись 846 беженцев

В Нагорный Карабах за сутки при содействии миротворцев РФ вернулись 846 беженцев, общее число достигло 26 тысяч, сообщил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:47

2020-12-01T15:47

2020-12-01T15:47

ситуация в нагорном карабахе

игорь конашенков

нагорный карабах

армения

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Нагорный Карабах за сутки при содействии миротворцев РФ вернулись 846 беженцев, общее число достигло 26 тысяч, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."При содействии российских миротворческих сил в Нагорный Карабах с территории Армении за сутки вернулись 846 человек. В места прежнего проживания вернулись более 26 тысяч беженцев", - сказал он.

нагорный карабах

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь конашенков, нагорный карабах, армения, в мире