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Случаи наезда автомобилей на людей в общественных местах в 2019-2020 гг

Случаи наезда автомобилей на людей в общественных местах в 2019-2020 гг

в немецком городе Трир автомобиль наехал на пешеходов. Погибли два человека, пострадали около 15 человек. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:51

2020-12-01T19:51

2020-12-01T19:51

справки

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20201 декабря в немецком городе Трир автомобиль наехал на пешеходов. Погибли два человека, пострадали около 15 человек. 28 ноября утром в Челябинске на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки столкнулись автомобили Renault Logan и Toyota LandCruiser. Один из автомобилей сбил ограждение и наехал на пешеходов, в результате чего пострадали шесть человек.20 ноября на участке деревенской дороги в китайской провинции Хэнань грузовик въехал в толпу, прибывшую на похоронную церемонию. Погибли девять человек, четверо получили ранения.17 ноября в поселке Холмогоровка в Калининграде во время общественных слушаний водитель KIA перепутал педали и при движении с места наехал на пешеходов. Пять пострадавших были госпитализированы, троим оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.В ночь на 31 августа в Черногории водитель автомобиля въехал в толпу людей. 30 августа в Черногории прошли парламентские выборы, и сторонники оппозиции вышли на улицу. По словам очевидцев, водитель BMW намеренно врезался в группу празднующих в Никшиче. Пострадали несколько человек. По словам полицейского, граждане, оказавшиеся на месте происшествия, избили подозреваемого и нанесли ему серьезные травмы.1 августа в небольшой коммуне Вензель на востоке Франции автомобиль въехал в толпу людей. Пострадали 13 человек.26 июля в Берлине легковой автомобиль съехал с дороги и наехал на группу людей. В результате инцидента пострадали семь человек.4 июля во время акции протеста в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон), водитель въехал в толпу демонстрантов на частично перекрытой проезжей части. Один человек скончался в больнице, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.18 июня в городе Портленд в американском штате Орегон автомобиль въехал в толпу протестующих, сбил нескольких демонстрантов и уехал на высокой скорости, двигаясь по встречной полосе улиц. Три человека получили ранения, водитель был задержан.10 июня в Мюнхене (Германия) группа неизвестных наехала на автомобиле на пешеходов, а после напала на них. Пострадали три человека, они были госпитализированы. 24 февраля в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен (Германия) автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии. За рулем находился 29-летний гражданин Германии, он был задержан. Ранения получили 61 человек, в том числе 20 детей. 20197 декабря на улице Горького в Нижнем Новгороде водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, столкнулся с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Пострадали 11 девятиклассников, которые шли в театр, двое сопровождавших их учителей и мама школьницы. Двое детей были осмотрены на месте и отпущены. Девять подростков и трех взрослых с травмами доставили в больницу, в больнице одна из женщин – мама девятиклассницы - скончалась.26 ноября в Тамбове на перекрестке улиц Советская и Астраханская столкнулись Nissan и ВАЗ-2110. В результате ДТП Nissan выехал на тротуар, где сбил шесть человек, которые готовились переходить дорогу. Одна женщина-пешеход погибла на месте, еще пять человек были госпитализированы.23 октября в городе Сан-Педро-де-ла-Пас на юге Чили автомобиль наехал на группу демонстрантов. По данным 24 Horas, демонстранты проводили мирный "кастрюльный" марш протеста. Погибли два человека, 17 человек пострадали. Среди погибших - четырехлетний ребенок. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля. Позднее стало известно, что в момент происшествия он был пьян.23 октября в Санкт-Петербурге произошло столкновение автомобилей "Рено" и "Фольксваген" с последующим наездом на пешеходов на пешеходном переходе. В результате ДТП пострадали пять пешеходов и один водитель.24 сентября в Иркутской области 29-летний житель Ангарска, находясь за рулем Subaru Legacy, во время обгона не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части на тротуар, где в это время находились два пешехода, и опрокинулся. Погибли три человека.14 сентября в городе Хромтау Актюбинской области на западе Казахстана легковой автомобиль ВАЗ 21140 въехал в группу несовершеннолетних детей. Пострадали девять человек.14 сентября в японском городе Нагоя автомобиль такси, за рулем которого находился пожилой водитель, наехал на группу пешеходов. Пострадали семь человек.4 августа в Пскове водитель автомобиля Chevrolet Cruze потерял сознание и врезался в остановку общественного транспорта. В результате происшествия водитель погиб, пострадали четыре человека.21 июля в Бишкеке (Киргизия) во время соревнований по дрифту один из участников не справился с управлением, вылетел с трассы и въехал в толпу зрителей. Пострадали шесть человек.19 июля в британском городе Стивенидж недалеко от Лондона два автомобиля столкнулись и въехали в толпу стоявших рядом людей. ЧП произошло на встрече автолюбителей. Ранения получили 14 человек.8 мая в японском городе Оцу автомобиль врезался в колонну воспитанников детского сада в возрасте двух-трех лет. Инцидент произошел, когда дети находились на прогулке. По предварительным данным, сначала автомобиль столкнулся с другими машинами, а затем наехал на колонну. В результате происшествия госпитализировали 15 человек: 13 детей и двух воспитателей. Два ребенка погибли. 18 апреля в Санкт-Петербурге на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП один из автомобилей заехал на пешеходную зону и совершил наезд на пешеходов. Пострадали четыре человека. 27 марта грузовик наехал на толпу в западной части Гватемалы. Инцидент произошел в муниципалитете Науала. По данным СМИ, грузовик наехал на собравшихся на месте другого ДТП. В результате аварии погибли более 30 человек, включая детей. Более 20 человек были госпитализированы. 22 марта в Центральном регионе Малави грузовик свернул с дороги, наехал на местный рынок и врезался в припаркованные микроавтобусы, в которых находились пассажиры. Погибли 17 человек – торговцы и пассажиры автобусов. Ранения получили 25 человек. 18 февраля в индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию, которая шла по обочине вдоль шоссе. Погибли 13 человек, еще 15 получили ранения. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и Радио Sputnik

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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