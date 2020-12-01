https://ria.ru/20201201/antonova-1587121071.html

Захарова в соболезнованиях отметила масштаб личности Ирины Антоновой

Захарова в соболезнованиях отметила масштаб личности Ирины Антоновой

Масштаб личности президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой таков, что соболезнования в связи с ее кончиной не приблизят к осознанию утраты, заявила... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:06

2020-12-01T12:06

2020-12-01T12:06

культура

умерла ирина антонова

музеи

мария захарова

ирина антонова

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Масштаб личности президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой таков, что соболезнования в связи с ее кончиной не приблизят к осознанию утраты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея."Ирина Александровна Антонова. Масштаб личности таков, что соболезнования не приблизят нас к осознанию утраты", - написала Захарова в Facebook.Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой", имеет множество наград.

https://ria.ru/20201201/antonova-1587100826.html

https://ria.ru/20201201/antonova-1587099361.html

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умерла ирина антонова, музеи, мария захарова, ирина антонова, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина