https://ria.ru/20201201/agrokompleks-1587125286.html

Глава Смоленщины: АПК области демонстрирует устойчивое развитие

Глава Смоленщины: АПК области демонстрирует устойчивое развитие

Смоленская область демонстрирует устойчивые темпы развития АПК, сообщил глава региона Алексей Островский в ходе рабочей с министром сельского хозяйства России... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:23

2020-12-01T12:23

2020-12-01T12:24

смоленская область

дмитрий патрушев

алексей островский

смоленская область

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СМОЛЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Смоленская область демонстрирует устойчивые темпы развития АПК, сообщил глава региона Алексей Островский в ходе рабочей с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.По информации пресс-службы областной администрации, на встрече обсуждалась текущая ситуация в агропромышленном комплексе региона, в том числе в отрасли льноводства, а также вопросы комплексного развития сельских территорий.В частности, отмечалось, что в регионе стабильно растут показатели в животноводческой отрасли. "Продолжая прошлогоднюю тенденцию, за 9 месяцев 2020 года производство скота и птицы на убой в регионе увеличилось до 65,5 тысячи тонн (в живом весе), а самообеспеченность мясом в субъекте опережает среднероссийский уровень. Кроме того, динамично развивается пищевая и перерабатывающая промышленность. За январь-октябрь нынешнего года в 5,4 раза выросло производство растительных масел, в 2,2 раза – сливочного масла, на четверть – плодоовощных консервов и колбасных изделий, на 14,3% – муки, на 4,7% – мяса и субпродуктов", - говорится в сообщении пресс-службы.При этом в пресс-службе отметили, что динамика сельхозпроизводства позволяет не только удовлетворять внутренние потребности региона, но и поставлять продукцию АПК за рубеж.На конец ноября экспорт сельскохозяйственной продукции из области составил 232,8 миллиона долларов – основная доля экспорта приходится на пшеницу, семена подсолнечника, кукурузу, соевые бобы и ячмень.

https://ria.ru/20201019/ekoturizm-1580518230.html

смоленская область

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дмитрий патрушев, алексей островский, смоленская область