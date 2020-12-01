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Смоленская область
Смоленская область
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Глава Смоленщины: АПК области демонстрирует устойчивое развитие
Глава Смоленщины: АПК области демонстрирует устойчивое развитие
Смоленская область демонстрирует устойчивые темпы развития АПК, сообщил глава региона Алексей Островский в ходе рабочей с министром сельского хозяйства России... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:23
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смоленская область
дмитрий патрушев
алексей островский
смоленская область
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СМОЛЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Смоленская область демонстрирует устойчивые темпы развития АПК, сообщил глава региона Алексей Островский в ходе рабочей с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.По информации пресс-службы областной администрации, на встрече обсуждалась текущая ситуация в агропромышленном комплексе региона, в том числе в отрасли льноводства, а также вопросы комплексного развития сельских территорий.В частности, отмечалось, что в регионе стабильно растут показатели в животноводческой отрасли. "Продолжая прошлогоднюю тенденцию, за 9 месяцев 2020 года производство скота и птицы на убой в регионе увеличилось до 65,5 тысячи тонн (в живом весе), а самообеспеченность мясом в субъекте опережает среднероссийский уровень. Кроме того, динамично развивается пищевая и перерабатывающая промышленность. За январь-октябрь нынешнего года в 5,4 раза выросло производство растительных масел, в 2,2 раза – сливочного масла, на четверть – плодоовощных консервов и колбасных изделий, на 14,3% – муки, на 4,7% – мяса и субпродуктов", - говорится в сообщении пресс-службы.При этом в пресс-службе отметили, что динамика сельхозпроизводства позволяет не только удовлетворять внутренние потребности региона, но и поставлять продукцию АПК за рубеж.На конец ноября экспорт сельскохозяйственной продукции из области составил 232,8 миллиона долларов – основная доля экспорта приходится на пшеницу, семена подсолнечника, кукурузу, соевые бобы и ячмень.
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дмитрий патрушев, алексей островский, смоленская область

Глава Смоленщины: АПК области демонстрирует устойчивое развитие

12:23 01.12.2020 (обновлено: 12:24 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СМОЛЕНСК, 1 дек – РИА Новости. Смоленская область демонстрирует устойчивые темпы развития АПК, сообщил глава региона Алексей Островский в ходе рабочей с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.
По информации пресс-службы областной администрации, на встрече обсуждалась текущая ситуация в агропромышленном комплексе региона, в том числе в отрасли льноводства, а также вопросы комплексного развития сельских территорий.
В частности, отмечалось, что в регионе стабильно растут показатели в животноводческой отрасли. "Продолжая прошлогоднюю тенденцию, за 9 месяцев 2020 года производство скота и птицы на убой в регионе увеличилось до 65,5 тысячи тонн (в живом весе), а самообеспеченность мясом в субъекте опережает среднероссийский уровень. Кроме того, динамично развивается пищевая и перерабатывающая промышленность. За январь-октябрь нынешнего года в 5,4 раза выросло производство растительных масел, в 2,2 раза – сливочного масла, на четверть – плодоовощных консервов и колбасных изделий, на 14,3% – муки, на 4,7% – мяса и субпродуктов", - говорится в сообщении пресс-службы.
При этом в пресс-службе отметили, что динамика сельхозпроизводства позволяет не только удовлетворять внутренние потребности региона, но и поставлять продукцию АПК за рубеж.
На конец ноября экспорт сельскохозяйственной продукции из области составил 232,8 миллиона долларов – основная доля экспорта приходится на пшеницу, семена подсолнечника, кукурузу, соевые бобы и ячмень.
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