https://ria.ru/20201201/5g--1587121333.html

Эксперты выяснили, что сети 5G на 90% более эффективно расходуют энергию

Эксперты выяснили, что сети 5G на 90% более эффективно расходуют энергию

Сети 5G на 90% более эффективно расходуют энергию на единицу трафика, чем традиционные сети, показало исследование финской компании Nokia и испанского... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:07

2020-12-01T12:07

2020-12-01T12:07

экономика

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек - РИА Новости. Сети 5G на 90% более эффективно расходуют энергию на единицу трафика, чем традиционные сети, показало исследование финской компании Nokia и испанского телекоммуникационного оператора Telefónica.Исследователи измеряли энергопотребление в беспроводной сети доступа Telefónica в течение трех месяцев.Отмечается, что после развертывания сетей 5G мобильные операторы не увеличат расход энергии несмотря на рост трафика.Широкая программа тестирования включала одиннадцать заранее подготовленных сценариев нагрузки и изменения потребляемой энергии на один мегабит в секунду. Эксперты измеряли реальное энергопотребление на базовых станциях при нагрузке от 0 до 100%. Помимо этого, проводился удаленный мониторинг реального энергопотребления с помощью систем сетевого управления.

https://ria.ru/20201127/samsung-1586579470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика