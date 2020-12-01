https://ria.ru/20201201/5g--1587121333.html
Эксперты выяснили, что сети 5G на 90% более эффективно расходуют энергию
Эксперты выяснили, что сети 5G на 90% более эффективно расходуют энергию
Сети 5G на 90% более эффективно расходуют энергию на единицу трафика, чем традиционные сети, показало исследование финской компании Nokia и испанского... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:07
2020-12-01T12:07
2020-12-01T12:07
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091935_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_7b3710fb3ccee8c9de785f5ca1c772ab.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек - РИА Новости. Сети 5G на 90% более эффективно расходуют энергию на единицу трафика, чем традиционные сети, показало исследование финской компании Nokia и испанского телекоммуникационного оператора Telefónica.Исследователи измеряли энергопотребление в беспроводной сети доступа Telefónica в течение трех месяцев.Отмечается, что после развертывания сетей 5G мобильные операторы не увеличат расход энергии несмотря на рост трафика.Широкая программа тестирования включала одиннадцать заранее подготовленных сценариев нагрузки и изменения потребляемой энергии на один мегабит в секунду. Эксперты измеряли реальное энергопотребление на базовых станциях при нагрузке от 0 до 100%. Помимо этого, проводился удаленный мониторинг реального энергопотребления с помощью систем сетевого управления.
https://ria.ru/20201127/samsung-1586579470.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577091935_909:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_b9b26639ba89a00f5c7bf0de2da8ae0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек - РИА Новости.
Сети 5G на 90% более эффективно расходуют энергию на единицу трафика, чем традиционные сети, показало исследование финской компании Nokia и испанского телекоммуникационного оператора Telefónica.
Исследователи измеряли энергопотребление в беспроводной сети доступа Telefónica в течение трех месяцев.
"Исследования... показали, что энергоэффективность сетей 5G на единицу трафика на 90% выше, чем у традиционных сетей", - говорится в сообщении. Как сообщает Nokia, на каждый затраченный киловатт технология 5G передает гораздо больше данных, чем любые предыдущие поколения беспроводных технологий.
Отмечается, что после развертывания сетей 5G мобильные операторы не увеличат расход энергии несмотря на рост трафика.
Широкая программа тестирования включала одиннадцать заранее подготовленных сценариев нагрузки и изменения потребляемой энергии на один мегабит в секунду. Эксперты измеряли реальное энергопотребление на базовых станциях при нагрузке от 0 до 100%. Помимо этого, проводился удаленный мониторинг реального энергопотребления с помощью систем сетевого управления.