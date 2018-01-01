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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференцииПесков затруднился сказать, где президент будет встречать Рождество
16:40
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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференцииПутин пообещал обращать внимание Запада на ущемление российских СМИ
16:40
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференцииПутин призвал развивать российские интернет-платформы
16:40
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Король Швеции Карл XVI Густав на Нобелевском банкете. 10 декабря 2017Король Швеции раскритиковал подход страны к борьбе с COVID-19
16:37
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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференцииПутин пообещал уделить максимум внимания вопросам с пресс-конференции
16:37
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговлиПесков: телефонного разговора Путина с Байденом и Трампом не планируется
16:37
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Иван Сафронов после заседания Лефортовского районного суда города МосквыПесков прокомментировал слова Путина о Сафронове
16:37
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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференцииПресс-конференция Путина продлилась 4 часа 29 минут
16:36
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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференцииСемьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей на ребенка  
16:36
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифингаСлуцкий заявил, что санкции ЕС означают неготовность к диалогу с Россией
16:35
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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференцииПутин рассказал, за что поднимет тост в новогоднюю ночь
16:34
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Губернатор Мурманской области Андрей ЧибисМурманский губернатор вступился за врача из Алакуртти
16:33
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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференцииПутин раскрыл секрет семейного счастья
16:28
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Папа римский ФранцискПапа Франциск призвал сделать вакцину от COVID доступной для всех
16:28
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Путин объяснил, в чем смысл поправок в Конституции Путин объяснил, в чем смысл поправок в Конституции 2:35
16:25
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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференцииВласти рассматривают возможность дополнительной поддержки самозанятых
16:24
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Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019 "Универсальная боевая птица": NI восхитился российским Су-35
16:24
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Участники акции протеста оппозиции в ЕреванеВ Ереване началось шествие противников Пашиняна
16:23
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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференцииПутин рассказал об освобождении россиян в Ливии
16:22
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Режимы Майораны с нулевой энергией (MZM) на краю двумерных топологических сверхпроводниковФизики приблизились к созданию топологических кубитов
16:22
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