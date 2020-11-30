https://ria.ru/20201130/zakhoronenie-1587026461.html
СК завел дело после обнаружения захоронения мирных граждан времен ВОВ
СК завел дело после обнаружения захоронения мирных граждан времен ВОВ
Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области после обнаружения захоронения четырех мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает СК РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:41
2020-11-30T18:41
2020-11-30T18:55
ленинград
ломоносовский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587027373_0:180:590:512_1400x0_80_0_0_e8c3f4fb2b8a3414c467915b9bb1b288.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области после обнаружения захоронения четырех мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает СК РФ.Как сообщает СК, на одном из земельных участков в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области обнаружены останки не менее четырех человек, в том числе ребенка.Из архивных источников следствие выяснило, что в этом месте были массово расстреляны мирные граждане в период наступления группы немецкой армии "Север" на Ленинград в 1941 году.
https://ria.ru/20201121/genotsid-1585648223.html
https://ria.ru/20201120/genotsid-1585488327.html
ломоносовский район
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587027373_0:78:590:521_1400x0_80_0_0_db244f29194e1064667e8ce03c7271ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинград, ломоносовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия