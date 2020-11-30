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СК завел дело после обнаружения захоронения мирных граждан времен ВОВ
СК завел дело после обнаружения захоронения мирных граждан времен ВОВ
Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области после обнаружения захоронения четырех мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает СК РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:41
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ленинград
ломоносовский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области после обнаружения захоронения четырех мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает СК РФ.Как сообщает СК, на одном из земельных участков в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области обнаружены останки не менее четырех человек, в том числе ребенка.Из архивных источников следствие выяснило, что в этом месте были массово расстреляны мирные граждане в период наступления группы немецкой армии "Север" на Ленинград в 1941 году.
https://ria.ru/20201121/genotsid-1585648223.html
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ленинград, ломоносовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия

СК завел дело после обнаружения захоронения мирных граждан времен ВОВ

18:41 30.11.2020 (обновлено: 18:55 30.11.2020)
 
© Фото : СУ СК России по Ленинградской областиЗахоронение мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны в деревне Новая Буря Ленинградской области
Захоронение мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны в деревне Новая Буря Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : СУ СК России по Ленинградской области
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области после обнаружения захоронения четырех мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает СК РФ.
Как сообщает СК, на одном из земельных участков в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области обнаружены останки не менее четырех человек, в том числе ребенка.
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"По данному факту следственными органами СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что останки принадлежат гражданам, погибшим во время Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Из архивных источников следствие выяснило, что в этом месте были массово расстреляны мирные граждане в период наступления группы немецкой армии "Север" на Ленинград в 1941 году.
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ЛенинградЛомоносовский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ленинградская областьПроисшествия
 
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