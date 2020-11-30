https://ria.ru/20201130/zakhoronenie-1587026461.html

СК завел дело после обнаружения захоронения мирных граждан времен ВОВ

СК завел дело после обнаружения захоронения мирных граждан времен ВОВ

Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области после обнаружения захоронения четырех мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает СК РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:41

2020-11-30T18:41

2020-11-30T18:55

ленинград

ломоносовский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградская область

происшествия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области после обнаружения захоронения четырех мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает СК РФ.Как сообщает СК, на одном из земельных участков в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области обнаружены останки не менее четырех человек, в том числе ребенка.Из архивных источников следствие выяснило, что в этом месте были массово расстреляны мирные граждане в период наступления группы немецкой армии "Север" на Ленинград в 1941 году.

https://ria.ru/20201121/genotsid-1585648223.html

https://ria.ru/20201120/genotsid-1585488327.html

ломоносовский район

россия

ленинградская область

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ленинград, ломоносовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, происшествия