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Врачи рассказали о состоянии избитого в школе в Нальчике учителя
Врачи рассказали о состоянии избитого в школе в Нальчике учителя
Учителю, пострадавшему во время конфликта в школе в Нальчике, стало лучше, врачи готовятся перевести его из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:41
2020-11-30T11:41
кабардино-балкарская республика (кбр)
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости. Учителю, пострадавшему во время конфликта в школе в Нальчике, стало лучше, врачи готовятся перевести его из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.Ранее сообщалось, что между учеником восьмого класса лицея №2 Нальчика и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу, школьник позвал своих знакомых для разбирательства. В ходе инцидента произошла драка между учителем, родственником ученика и его другом. Обороняясь, учитель открыл огонь из травматического оружия. В результате один из нападавших был ранен, но угрозы его жизни нет, учитель с травмами доставлен в лечебное учреждение. По информации минздрава, учитель школы находится в реанимационном отделении больницы в среднетяжелом состоянии, угрозы его жизни нет.По факту инцидента в УВД Нальчика возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы."Состояние учителя улучшилось, наблюдается положительная динамика, его готовятся перевести из реанимации в обычную палату", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что один из участников драки, получивший ранение, находится на амбулаторном лечении.
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кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитого в школе в Нальчике учителя

11:41 30.11.2020
 
© Фото очевидцаСотрудники полиции и медики в школе в Нальчике, где произошел конфликт между учителем и учеником
Сотрудники полиции и медики в школе в Нальчике, где произошел конфликт между учителем и учеником - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото очевидца
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НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости. Учителю, пострадавшему во время конфликта в школе в Нальчике, стало лучше, врачи готовятся перевести его из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что между учеником восьмого класса лицея №2 Нальчика и его преподавателем возникли разногласия по учебному вопросу, школьник позвал своих знакомых для разбирательства. В ходе инцидента произошла драка между учителем, родственником ученика и его другом. Обороняясь, учитель открыл огонь из травматического оружия. В результате один из нападавших был ранен, но угрозы его жизни нет, учитель с травмами доставлен в лечебное учреждение. По информации минздрава, учитель школы находится в реанимационном отделении больницы в среднетяжелом состоянии, угрозы его жизни нет.
По факту инцидента в УВД Нальчика возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
"Состояние учителя улучшилось, наблюдается положительная динамика, его готовятся перевести из реанимации в обычную палату", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что один из участников драки, получивший ранение, находится на амбулаторном лечении.
Город Нальчик. Архив - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)НальчикПроисшествия
 
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