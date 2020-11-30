https://ria.ru/20201130/turtsiya-1587023677.html
В отелях Турции планируется ввести ряд ограничений
В отелях Турции планируется ввести ряд ограничений
Из-за очередной вспышки коронавируса министерство внутренних дел Турции выпустило несколько важных предписаний для ресторанов, в том числе и работающих при... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:31
2020-11-30T18:31
2020-11-30T18:31
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Из-за очередной вспышки коронавируса министерство внутренних дел Турции выпустило несколько важных предписаний для ресторанов, в том числе и работающих при отелях, сообщает Турпром.Теперь заведениям при гостиницах запрещается обслуживать посетителей, которые не проживают в отеле.Торговать навынос тоже будет нельзя. Кроме того, музыка в зале не должна транслироваться после 22 часов.Власти предупреждают отельеров о массовых проверках, поскольку многие места размещения пускали на свою территорию не проживающих там гостей и продавали таким клиентам разовые услуги.
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куда можно лететь, отели, туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, турция