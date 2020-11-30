https://ria.ru/20201130/terrorist-1586992998.html

В Самарской области члену "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* дали пять лет

В Самарской области члену "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* дали пять лет

Суд в Самарской области приговорил к пяти годам колонии строгого режима участника запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:18

2020-11-30T16:18

2020-11-30T16:18

россия

поволжье

хизб ут-тахрир аль-ислами

самарская область

происшествия

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САМАРА, 30 ноя - РИА Новости. Суд в Самарской области приговорил к пяти годам колонии строгого режима участника запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по региону.По данным следствия, Александр Ботва, увлекшись взглядами и идеологией запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, вступил в ее ячейку на территории Самарской области. Осужденный, по данным СУСК, стал участвовать в нелегальных агитационных собраниях, на которых получал знания об идеологии террористической организации. В сентябре 2019 года деятельность ячейки, в которую входил Ботва, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.По информации пресс-службы, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической)."Партия исламского освобождения"* – именно так название этой организации переводится с арабского - в ряде стран признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации - устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата".Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму. *Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20200929/terrorizm-1577949905.html

https://ria.ru/20200513/1571399358.html

россия

поволжье

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, поволжье, хизб ут-тахрир аль-ислами, самарская область, происшествия