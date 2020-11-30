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В Самарской области члену "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* дали пять лет
В Самарской области члену "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* дали пять лет
Суд в Самарской области приговорил к пяти годам колонии строгого режима участника запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:18
2020-11-30T16:18
россия
поволжье
хизб ут-тахрир аль-ислами
самарская область
происшествия
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САМАРА, 30 ноя - РИА Новости. Суд в Самарской области приговорил к пяти годам колонии строгого режима участника запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по региону.По данным следствия, Александр Ботва, увлекшись взглядами и идеологией запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, вступил в ее ячейку на территории Самарской области. Осужденный, по данным СУСК, стал участвовать в нелегальных агитационных собраниях, на которых получал знания об идеологии террористической организации. В сентябре 2019 года деятельность ячейки, в которую входил Ботва, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.По информации пресс-службы, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической)."Партия исламского освобождения"* – именно так название этой организации переводится с арабского - в ряде стран признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации - устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата".Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму. *Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20200929/terrorizm-1577949905.html
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россия, поволжье, хизб ут-тахрир аль-ислами, самарская область, происшествия

В Самарской области члену "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* дали пять лет

16:18 30.11.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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САМАРА, 30 ноя - РИА Новости. Суд в Самарской области приговорил к пяти годам колонии строгого режима участника запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает в понедельник пресс-служба СУСК по региону.
По данным следствия, Александр Ботва, увлекшись взглядами и идеологией запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, вступил в ее ячейку на территории Самарской области. Осужденный, по данным СУСК, стал участвовать в нелегальных агитационных собраниях, на которых получал знания об идеологии террористической организации. В сентябре 2019 года деятельность ячейки, в которую входил Ботва, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.
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"Приговором суда Ботве назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).
"Партия исламского освобождения"* – именно так название этой организации переводится с арабского - в ряде стран признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации - устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата".
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Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
РоссияПоволжьеХизб ут-Тахрир аль-ИсламиСамарская областьПроисшествия
 
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