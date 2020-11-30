https://ria.ru/20201130/svetlichnaya-1586987915.html
Светличная планирует подарить свою квартиру соседям
Светличная планирует подарить свою квартиру соседям
Актриса Светлана Светличная в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала о желании подарить квартиру соседям. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:17
2020-11-30T16:17
2020-11-30T16:17
культура
россия
светлана светличная
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Актриса Светлана Светличная в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала о желании подарить квартиру соседям.По ее словам, это хорошая семья."Очень хорошая девочка Галя, и очень хороший пацан. Я даже счастлива, что они согласились. Они не из таких, которые все распродают. Когда мальчик видит меня, то всегда здоровается и такие глазки сияющие у него", — рассказала Светличная. Также артистка пояснила, что "возиться" с ней будут соседи.Говоря о своих детях, Светличная заметила, что те и так получили четыре квартиры, "поэтому им хватит".Ранее стало известно, что Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт после жалоб на головные боли.
https://ria.ru/20201126/svetlichnaya-1586421145.html
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россия, светлана светличная
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Актриса Светлана Светличная
в беседе с телеканалом "Звезда
" рассказала о желании подарить квартиру соседям.
По ее словам, это хорошая семья.
"Очень хорошая девочка Галя, и очень хороший пацан. Я даже счастлива, что они согласились. Они не из таких, которые все распродают. Когда мальчик видит меня, то всегда здоровается и такие глазки сияющие у него", — рассказала Светличная.
Также артистка пояснила, что "возиться" с ней будут соседи.
"А кто со мной будет возиться? Если только кого-то брать к себе. Так это надо платить, платить и платить. Таких денег у меня никогда не было", — заключила она.
Говоря о своих детях, Светличная заметила, что те и так получили четыре квартиры, "поэтому им хватит".
Ранее стало известно, что Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт после жалоб на головные боли.