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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201130/rozhdaemost-1587055479.html
Московская область сохранила лидерство по рождаемости в ЦФО
Московская область сохранила лидерство по рождаемости в ЦФО
Специалисты Росстата сообщили, что за январь – сентябрь текущего года в Московской области родились 60 тысяч детей. Эта цифра почти на 6,4 тысячи больше, чем в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T21:02
2020-11-30T21:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Специалисты Росстата сообщили, что за январь – сентябрь текущего года в Московской области родились 60 тысяч детей. Эта цифра почти на 6,4 тысячи больше, чем в тот же период прошлого года. Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова отметила, что Подмосковье, как и раньше, находится на первом месте в ЦФО по темпу рождаемости. Об этом сообщил телеканал "360"."В Подмосковье работает развитая сеть роддомов и перинатальных центров, оснащенных современным медицинским оборудованием, созданы комфортные и безопасные условия для беременных, рожениц и новорожденных", – подчеркнула Светлана Стригункова.Министр добавила, что рождаемость в регионе по итогам девяти месяцев нынешнего года выросла на 10,5%. Она напомнила, что на выбор родителям предоставляются подарочный набор либо денежная выплата.Узнать о правилах получения выплат и набора "Я родился в Подмосковье" можно по телефону: 8 (800) 550-30-03.
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московская область (подмосковье)

Московская область сохранила лидерство по рождаемости в ЦФО

21:02 30.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичВрач осматривает ребенка в родильном отделении
Врач осматривает ребенка в родильном отделении - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Специалисты Росстата сообщили, что за январь – сентябрь текущего года в Московской области родились 60 тысяч детей. Эта цифра почти на 6,4 тысячи больше, чем в тот же период прошлого года. Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова отметила, что Подмосковье, как и раньше, находится на первом месте в ЦФО по темпу рождаемости. Об этом сообщил телеканал "360".
"В Подмосковье работает развитая сеть роддомов и перинатальных центров, оснащенных современным медицинским оборудованием, созданы комфортные и безопасные условия для беременных, рожениц и новорожденных", – подчеркнула Светлана Стригункова.
Министр добавила, что рождаемость в регионе по итогам девяти месяцев нынешнего года выросла на 10,5%. Она напомнила, что на выбор родителям предоставляются подарочный набор либо денежная выплата.
Узнать о правилах получения выплат и набора "Я родился в Подмосковье" можно по телефону: 8 (800) 550-30-03.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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