https://ria.ru/20201130/rozhdaemost-1587055479.html

Московская область сохранила лидерство по рождаемости в ЦФО

Московская область сохранила лидерство по рождаемости в ЦФО

Специалисты Росстата сообщили, что за январь – сентябрь текущего года в Московской области родились 60 тысяч детей. Эта цифра почти на 6,4 тысячи больше, чем в... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T21:02

2020-11-30T21:02

2020-11-30T21:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Специалисты Росстата сообщили, что за январь – сентябрь текущего года в Московской области родились 60 тысяч детей. Эта цифра почти на 6,4 тысячи больше, чем в тот же период прошлого года. Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова отметила, что Подмосковье, как и раньше, находится на первом месте в ЦФО по темпу рождаемости. Об этом сообщил телеканал "360"."В Подмосковье работает развитая сеть роддомов и перинатальных центров, оснащенных современным медицинским оборудованием, созданы комфортные и безопасные условия для беременных, рожениц и новорожденных", – подчеркнула Светлана Стригункова.Министр добавила, что рождаемость в регионе по итогам девяти месяцев нынешнего года выросла на 10,5%. Она напомнила, что на выбор родителям предоставляются подарочный набор либо денежная выплата.Узнать о правилах получения выплат и набора "Я родился в Подмосковье" можно по телефону: 8 (800) 550-30-03.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)