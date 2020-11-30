https://ria.ru/20201130/promzony-1586893039.html

В Москве в развитие бывших промзон инвестируют около 25 миллиардов рублей

В Москве в развитие бывших промзон инвестируют около 25 миллиардов рублей

Объем инвестиций в территории бывших промзон Братцево, Чертаново, Выхино и Перово составит почти 25 миллиардов рублей, говорится на официальном портале мэра и... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T07:37

2020-11-30T07:37

2020-11-30T07:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

владимир ефимов (политик)

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576516032_0:322:3069:2048_1400x0_80_0_0_ea61e251d1f0e8dfae7b7e5c0275aaa4.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций в территории бывших промзон Братцево, Чертаново, Выхино и Перово составит почти 25 миллиардов рублей, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по экономической политике и имущественно-земельных отношениям Владимира Ефимова.По словам Ефимова, на территориях бывших промзон Братцево, Чертаново и Выхино общей площадью 11,3 гектара появятся современные объекты производственного и общественно-делового назначения. В Перово - жилая застройка, детский сад, школа и детская поликлиника.Отмечается, что владельцы промзон Братцево и Чертаново могут в течение полугода обратиться в мэрию для заключения договоров о комплексном развитии территории (КРТ) и предоставить разработанную документацию по планировке территории. Если если они не смогут заняться реализацией проектов самостоятельно, инвесторов найдут через аукцион."Градостроительно-земельная комиссия также одобрила развитие промзон Выхино и Перово — в ближайшее время будут внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки города Москвы", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201124/redevelopment-1584332120.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (политик), москва, экономика