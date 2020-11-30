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В Москве в развитие бывших промзон инвестируют около 25 миллиардов рублей
В Москве в развитие бывших промзон инвестируют около 25 миллиардов рублей
Объем инвестиций в территории бывших промзон Братцево, Чертаново, Выхино и Перово составит почти 25 миллиардов рублей, говорится на официальном портале мэра и... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T07:37
2020-11-30T07:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций в территории бывших промзон Братцево, Чертаново, Выхино и Перово составит почти 25 миллиардов рублей, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по экономической политике и имущественно-земельных отношениям Владимира Ефимова.По словам Ефимова, на территориях бывших промзон Братцево, Чертаново и Выхино общей площадью 11,3 гектара появятся современные объекты производственного и общественно-делового назначения. В Перово - жилая застройка, детский сад, школа и детская поликлиника.Отмечается, что владельцы промзон Братцево и Чертаново могут в течение полугода обратиться в мэрию для заключения договоров о комплексном развитии территории (КРТ) и предоставить разработанную документацию по планировке территории. Если если они не смогут заняться реализацией проектов самостоятельно, инвесторов найдут через аукцион."Градостроительно-земельная комиссия также одобрила развитие промзон Выхино и Перово — в ближайшее время будут внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки города Москвы", - добавляется в сообщении.
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владимир ефимов (политик), москва, экономика

В Москве в развитие бывших промзон инвестируют около 25 миллиардов рублей

07:37 30.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРедевелопмент промзоны Братцево
Редевелопмент промзоны Братцево - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций в территории бывших промзон Братцево, Чертаново, Выхино и Перово составит почти 25 миллиардов рублей, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по экономической политике и имущественно-земельных отношениям Владимира Ефимова.
По словам Ефимова, на территориях бывших промзон Братцево, Чертаново и Выхино общей площадью 11,3 гектара появятся современные объекты производственного и общественно-делового назначения. В Перово - жилая застройка, детский сад, школа и детская поликлиника.
"Планируемый объем инвестиций в эти проекты составит около 25 миллиардов рублей. Будет создано более 5,2 тысячи рабочих мест, а ожидаемый бюджетный эффект для города превысит 1,9 миллиарда рублей в год", - добавляются слова Ефимова.
Отмечается, что владельцы промзон Братцево и Чертаново могут в течение полугода обратиться в мэрию для заключения договоров о комплексном развитии территории (КРТ) и предоставить разработанную документацию по планировке территории. Если если они не смогут заняться реализацией проектов самостоятельно, инвесторов найдут через аукцион.
"Градостроительно-земельная комиссия также одобрила развитие промзон Выхино и Перово — в ближайшее время будут внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки города Москвы", - добавляется в сообщении.
Промзоны - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 19:00
Новая жизнь московских промзон
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВладимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
 
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