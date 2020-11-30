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Более 1,5 тысячи проектов конкурса "Доброволец России" были о пандемии
Более 1,5 тысячи проектов конкурса "Доброволец России" были о пандемии
Более 1,5 тысячи проектов, поданных на конкурс "Доброволец России", посвящены борьбе с коронавирусной пандемией, сообщил гендиректор автономной некоммерческой... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:37
2020-11-30T19:37
волонтеры
алексей комиссаров
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Более 1,5 тысячи проектов, поданных на конкурс "Доброволец России", посвящены борьбе с коронавирусной пандемией, сообщил гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.Всероссийский конкурс волонтерских инициатив "Доброволец России" - проект платформы "Россия - страна возможностей", в этом году он проходит в десятый раз."В юбилейный год на конкурс были поданы чуть более 53 тысяч инициатив по 14 конкурсным номинациям. Это в два раза больше чем годом ранее... Почти 1,5 тысяч проектов на конкурсе в этом году были посвящены борьбе с коронавирусом и помощи гражданам", - сказал Комиссаров на пресс-конференции.За все время конкурса в добровольческие проекты было вовлечено более 3 миллионов волонтеров со всей России. В финал конкурса вышли 210 проектов, уточнил Комиссаров. Общий грантовый фонд, который разделят между собой победители, составляет 90 миллионов рублей."Участники, которые одержат победу в категории "старше 18 лет", получат гранты до 2 миллионов рублей на реализацию своих проектов. А победители в категории "от 14 до 18 лет" получат гранты до 500 тысяч рублей. Кроме финансовой поддержки проекты победителей получат широкую информационную поддержку, а их авторы попадут в молодежный общественный кадровый резерв, станут экспертами форумов и смогут выбрать наставника", - разъяснил Комиссаров.Финальный подсчет голосов будет проводиться до 3 декабря. 4-5 декабря состоится онлайн-марафон, приуроченный ко Дню добровольца. В рамках марафона будут объявлены победители конкурса.
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волонтеры, алексей комиссаров, общество

Более 1,5 тысячи проектов конкурса "Доброволец России" были о пандемии

19:37 30.11.2020
 
Стартовал набор экспертов всероссийского конкурса "Доброволец России"
Стартовал набор экспертов всероссийского конкурса Доброволец России - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Более 1,5 тысячи проектов, поданных на конкурс "Доброволец России", посвящены борьбе с коронавирусной пандемией, сообщил гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Всероссийский конкурс волонтерских инициатив "Доброволец России" - проект платформы "Россия - страна возможностей", в этом году он проходит в десятый раз.
"В юбилейный год на конкурс были поданы чуть более 53 тысяч инициатив по 14 конкурсным номинациям. Это в два раза больше чем годом ранее... Почти 1,5 тысяч проектов на конкурсе в этом году были посвящены борьбе с коронавирусом и помощи гражданам", - сказал Комиссаров на пресс-конференции.
За все время конкурса в добровольческие проекты было вовлечено более 3 миллионов волонтеров со всей России. В финал конкурса вышли 210 проектов, уточнил Комиссаров. Общий грантовый фонд, который разделят между собой победители, составляет 90 миллионов рублей.
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"Участники, которые одержат победу в категории "старше 18 лет", получат гранты до 2 миллионов рублей на реализацию своих проектов. А победители в категории "от 14 до 18 лет" получат гранты до 500 тысяч рублей. Кроме финансовой поддержки проекты победителей получат широкую информационную поддержку, а их авторы попадут в молодежный общественный кадровый резерв, станут экспертами форумов и смогут выбрать наставника", - разъяснил Комиссаров.
Финальный подсчет голосов будет проводиться до 3 декабря. 4-5 декабря состоится онлайн-марафон, приуроченный ко Дню добровольца. В рамках марафона будут объявлены победители конкурса.
 
ВолонтерыАлексей КомиссаровОбщество
 
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