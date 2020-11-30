https://ria.ru/20201130/proekty-1587038146.html

Более 1,5 тысячи проектов конкурса "Доброволец России" были о пандемии

Более 1,5 тысячи проектов конкурса "Доброволец России" были о пандемии

Более 1,5 тысячи проектов, поданных на конкурс "Доброволец России", посвящены борьбе с коронавирусной пандемией, сообщил гендиректор автономной некоммерческой... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T19:37

2020-11-30T19:37

2020-11-30T19:37

волонтеры

алексей комиссаров

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Более 1,5 тысячи проектов, поданных на конкурс "Доброволец России", посвящены борьбе с коронавирусной пандемией, сообщил гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.Всероссийский конкурс волонтерских инициатив "Доброволец России" - проект платформы "Россия - страна возможностей", в этом году он проходит в десятый раз."В юбилейный год на конкурс были поданы чуть более 53 тысяч инициатив по 14 конкурсным номинациям. Это в два раза больше чем годом ранее... Почти 1,5 тысяч проектов на конкурсе в этом году были посвящены борьбе с коронавирусом и помощи гражданам", - сказал Комиссаров на пресс-конференции.За все время конкурса в добровольческие проекты было вовлечено более 3 миллионов волонтеров со всей России. В финал конкурса вышли 210 проектов, уточнил Комиссаров. Общий грантовый фонд, который разделят между собой победители, составляет 90 миллионов рублей."Участники, которые одержат победу в категории "старше 18 лет", получат гранты до 2 миллионов рублей на реализацию своих проектов. А победители в категории "от 14 до 18 лет" получат гранты до 500 тысяч рублей. Кроме финансовой поддержки проекты победителей получат широкую информационную поддержку, а их авторы попадут в молодежный общественный кадровый резерв, станут экспертами форумов и смогут выбрать наставника", - разъяснил Комиссаров.Финальный подсчет голосов будет проводиться до 3 декабря. 4-5 декабря состоится онлайн-марафон, приуроченный ко Дню добровольца. В рамках марафона будут объявлены победители конкурса.

https://ria.ru/20191205/1562010394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волонтеры, алексей комиссаров, общество