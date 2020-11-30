https://ria.ru/20201130/proekty-1587038146.html
Более 1,5 тысячи проектов конкурса "Доброволец России" были о пандемии
Более 1,5 тысячи проектов конкурса "Доброволец России" были о пандемии
Более 1,5 тысячи проектов, поданных на конкурс "Доброволец России", посвящены борьбе с коронавирусной пандемией, сообщил гендиректор автономной некоммерческой... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:37
2020-11-30T19:37
2020-11-30T19:37
волонтеры
алексей комиссаров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155270/98/1552709833_279:0:723:250_1400x0_80_0_0_32140b0bd488e72655b3ca7e574f500f.png
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Более 1,5 тысячи проектов, поданных на конкурс "Доброволец России", посвящены борьбе с коронавирусной пандемией, сообщил гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.Всероссийский конкурс волонтерских инициатив "Доброволец России" - проект платформы "Россия - страна возможностей", в этом году он проходит в десятый раз."В юбилейный год на конкурс были поданы чуть более 53 тысяч инициатив по 14 конкурсным номинациям. Это в два раза больше чем годом ранее... Почти 1,5 тысяч проектов на конкурсе в этом году были посвящены борьбе с коронавирусом и помощи гражданам", - сказал Комиссаров на пресс-конференции.За все время конкурса в добровольческие проекты было вовлечено более 3 миллионов волонтеров со всей России. В финал конкурса вышли 210 проектов, уточнил Комиссаров. Общий грантовый фонд, который разделят между собой победители, составляет 90 миллионов рублей."Участники, которые одержат победу в категории "старше 18 лет", получат гранты до 2 миллионов рублей на реализацию своих проектов. А победители в категории "от 14 до 18 лет" получат гранты до 500 тысяч рублей. Кроме финансовой поддержки проекты победителей получат широкую информационную поддержку, а их авторы попадут в молодежный общественный кадровый резерв, станут экспертами форумов и смогут выбрать наставника", - разъяснил Комиссаров.Финальный подсчет голосов будет проводиться до 3 декабря. 4-5 декабря состоится онлайн-марафон, приуроченный ко Дню добровольца. В рамках марафона будут объявлены победители конкурса.
https://ria.ru/20191205/1562010394.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155270/98/1552709833_334:0:667:250_1400x0_80_0_0_28ea5b7f187a5479987eaeceaee3f14e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волонтеры, алексей комиссаров, общество
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Более 1,5 тысячи проектов, поданных на конкурс "Доброволец России", посвящены борьбе с коронавирусной пандемией, сообщил гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров
.
Всероссийский конкурс волонтерских инициатив "Доброволец России" - проект платформы "Россия - страна возможностей", в этом году он проходит в десятый раз.
"В юбилейный год на конкурс были поданы чуть более 53 тысяч инициатив по 14 конкурсным номинациям. Это в два раза больше чем годом ранее... Почти 1,5 тысяч проектов на конкурсе в этом году были посвящены борьбе с коронавирусом и помощи гражданам", - сказал Комиссаров на пресс-конференции.
За все время конкурса в добровольческие проекты было вовлечено более 3 миллионов волонтеров со всей России. В финал конкурса вышли 210 проектов, уточнил Комиссаров. Общий грантовый фонд, который разделят между собой победители, составляет 90 миллионов рублей.
"Участники, которые одержат победу в категории "старше 18 лет", получат гранты до 2 миллионов рублей на реализацию своих проектов. А победители в категории "от 14 до 18 лет" получат гранты до 500 тысяч рублей. Кроме финансовой поддержки проекты победителей получат широкую информационную поддержку, а их авторы попадут в молодежный общественный кадровый резерв, станут экспертами форумов и смогут выбрать наставника", - разъяснил Комиссаров.
Финальный подсчет голосов будет проводиться до 3 декабря. 4-5 декабря состоится онлайн-марафон, приуроченный ко Дню добровольца. В рамках марафона будут объявлены победители конкурса.