https://ria.ru/20201130/potreblenie-1587037181.html

ЦБ заявил, что россияне возвращаются к весенней модели потребления

ЦБ заявил, что россияне возвращаются к весенней модели потребления

Потребительская активность в России в первые три недели ноября снизилась, сообщил Центробанк в информационно-аналитическом комментарии. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T19:31

2020-11-30T19:31

2020-11-30T22:17

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Потребительская активность в России в первые три недели ноября снизилась, сообщил Центробанк в информационно-аналитическом комментарии.В регуляторе не исключили, что спрос может продолжить снижение из-за появления новых ограничений и перевода сотрудников на удаленку.На минувшей неделе спад экономической активности в России спрогнозировали в ВЭБ. Как указано в ежемесячной оценке ВВП, "если удастся избежать введения жестких карантинных мер, схожих с мерами апреля-мая, то в целом за год спад экономики не превысит четыре процента".По оценке Минэкономразвития, снижение ВВП в октябре ускорилось до 4,7 процента, по итогам года министерство ожидает падения на 3,9 процента.

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579502148.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика