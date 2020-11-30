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ЦБ заявил, что россияне возвращаются к весенней модели потребления
ЦБ заявил, что россияне возвращаются к весенней модели потребления
Потребительская активность в России в первые три недели ноября снизилась, сообщил Центробанк в информационно-аналитическом комментарии. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:31
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россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Потребительская активность в России в первые три недели ноября снизилась, сообщил Центробанк в информационно-аналитическом комментарии.В регуляторе не исключили, что спрос может продолжить снижение из-за появления новых ограничений и перевода сотрудников на удаленку.На минувшей неделе спад экономической активности в России спрогнозировали в ВЭБ. Как указано в ежемесячной оценке ВВП, "если удастся избежать введения жестких карантинных мер, схожих с мерами апреля-мая, то в целом за год спад экономики не превысит четыре процента".По оценке Минэкономразвития, снижение ВВП в октябре ускорилось до 4,7 процента, по итогам года министерство ожидает падения на 3,9 процента.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ заявил, что россияне возвращаются к весенней модели потребления

19:31 30.11.2020 (обновлено: 22:17 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина в магазине
Мужчина в магазине - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Потребительская активность в России в первые три недели ноября снизилась, сообщил Центробанк в информационно-аналитическом комментарии.
"В условиях ухудшения эпидемической обстановки домохозяйства начали возвращаться к модели потребления, наблюдавшейся весной: рост трат на продовольствие и лекарства, сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги", — указано в документе.
В регуляторе не исключили, что спрос может продолжить снижение из-за появления новых ограничений и перевода сотрудников на удаленку.
На минувшей неделе спад экономической активности в России спрогнозировали в ВЭБ. Как указано в ежемесячной оценке ВВП, "если удастся избежать введения жестких карантинных мер, схожих с мерами апреля-мая, то в целом за год спад экономики не превысит четыре процента".
По оценке Минэкономразвития, снижение ВВП в октябре ускорилось до 4,7 процента, по итогам года министерство ожидает падения на 3,9 процента.
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