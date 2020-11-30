https://ria.ru/20201130/pogoda-1586893723.html

Москвичей в понедельник ожидает облачная погода и мокрый снег

Москвичей в понедельник ожидает облачная погода и мокрый снег

Облачная погода с кратковременным мокрым снегом и до 2 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T07:50

2020-11-30T07:50

2020-11-30T07:50

погода

москва

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Облачная погода с кратковременным мокрым снегом и до 2 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 755 миллиметров ртутного столба.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество