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Москвичей в понедельник ожидает облачная погода и мокрый снег
Москвичей в понедельник ожидает облачная погода и мокрый снег
Облачная погода с кратковременным мокрым снегом и до 2 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T07:50
2020-11-30T07:50
2020-11-30T07:50
погода
москва
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Облачная погода с кратковременным мокрым снегом и до 2 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По его словам, ожидается юго-восточный ветер, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 755 миллиметров ртутного столба.
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