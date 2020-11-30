https://ria.ru/20201130/podderzhka-1586958954.html

Власти Ленобласти материально поддержат региональные семьи

Власти Ленобласти материально поддержат региональные семьи

Власти Ленинградской области в текущем году выделили 3,8 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми, а в 2021 году планируется направить на эти цели более... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:59

2020-11-30T13:59

2020-11-30T13:59

ленинградская область

александр дрозденко

сосновый бор

ленинградская область

гатчинский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области в текущем году выделили 3,8 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми, а в 2021 году планируется направить на эти цели более четырех миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в регионе увеличено единовременное пособие при рождении первого ребенка до 33 тысячи рублей, второго ребенка — до 44 тысяч рублей и на третьего — до 55 тысяч рублей."Жительницы Ленинградской области, родившие первого ребенка, получают ежемесячные федеральную и региональную выплаты. Первая составляет 10 тысяч рублей, вторая — пять тысяч рублей. На третьего ребенка ежемесячная региональная выплата составляет 10 642 рубля", — отметил собеседник агентства.Он подчеркнул, что в регионе действует успешная практика — предоставление компенсации семьям, в которых ребенок не может получить место в детском саду. В таких случаях семьям выплачивается пособие в размере 9,5 тысяч рублей ежемесячно. На сегодня эта выплата в Ленинградской области начисляется на 2993 детей."Также 24 547 семей в Ленинградской области получают ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет включительно в размере 5 189,5 рублей", — уточнил он.По данным обладминистарции, также в настоящий момент в Ленинградской области в общей сложности проживает 51137 многодетных семей, причем в Гатчинском районе и Сосновом Бору есть семьи, в которых воспитывается по 12 детей."Региональный материнский капитал получают женщины, родившие третьего и последующего ребенка — в этом году он был начислен 1 388 мамам. Размер единовременной выплаты — 126936 рублей, потратить средства можно на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинские услуги, лечение и реабилитацию ребенка-инвалида, приобретение транспортного средства, а также сельхозтехники и животных", — резюмировали в пресс-службе.

https://ria.ru/20201120/zemlya-1585478666.html

сосновый бор

ленинградская область

гатчинский район

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александр дрозденко, сосновый бор, ленинградская область, гатчинский район