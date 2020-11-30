https://ria.ru/20201130/partiya-1587057702.html
Миронов прокомментировал сообщения об объединении СР с малыми партиями
Миронов прокомментировал сообщения об объединении СР с малыми партиями
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов сообщил, что уже два года ведет переговоры о коалиции с разными политическими силами, однако говорить об РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T21:23
2020-11-30T21:23
2020-11-30T21:23
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
политика
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов сообщил, что уже два года ведет переговоры о коалиции с разными политическими силами, однако говорить об этом "пока рано".Ранее газета "Ведомости" написала, что "Справедливая Россия" может объединиться с малыми партиями. Обсуждается присоединение к ней партии "Родина", "За правду", "Патриотов России" и Партии пенсионеров. По данным издания, объединительный съезд может пройти до конца декабря."Я не раз говорил о том, что уже два года веду переговоры о коалиции. С кем именно? Говорить пока рано. Когда переговоры закончатся, тогда все всё узнают. Пока же половина из того, что пишется на этот счет, это, что называется – ткнули пальцем в небо", - сообщил РИА Новости Миронов.Он добавил, что его "удивил переполох, который на ровном месте устроили некоторые СМИ, начавшие вдруг писать о том, что "Справедливая России" объединяется то с одной партией, то с двумя, то с тремя-четырьмя". "Новости в этом никакой нет", - заметил он."Убежден, что мы не только успешно пройдем в Госдуму, но и значительно увеличим нашу парламентскую фракцию. Без всякой "посторонней помощи", - отметил Миронов. Он также заявил, что если лидеров малых левых партий "заботят не личные амбиции, а возможность влиять на социальную политику государства", то им нужно "не растаскивать голоса избирателей в угоду "Единой России". "Им нужно объединяться с нашей партией, убедительно доказавшей за почти полтора десятилетия парламентской деятельности, что только мы являемся силой, способной отстаивать движение России к социальной справедливости", - сказал Миронов. Миронов добавил, что СР может стать "организационной основной нового мощного социально ориентированного политического движения". "Уверен, что так оно и будет рано или поздно", - заключил он.
https://ria.ru/20201120/pensii-1585552980.html
https://ria.ru/20200913/mironov-1577186175.html
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сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, политика
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости.
Лидер фракции "Справедливая Россия
" в ГД Сергей Миронов
сообщил, что уже два года ведет переговоры о коалиции с разными политическими силами, однако говорить об этом "пока рано".
Ранее газета "Ведомости" написала, что "Справедливая Россия" может объединиться с малыми партиями. Обсуждается присоединение к ней партии "Родина", "За правду", "Патриотов России" и Партии пенсионеров. По данным издания, объединительный съезд может пройти до конца декабря.
"Я не раз говорил о том, что уже два года веду переговоры о коалиции. С кем именно? Говорить пока рано. Когда переговоры закончатся, тогда все всё узнают. Пока же половина из того, что пишется на этот счет, это, что называется – ткнули пальцем в небо", - сообщил РИА Новости Миронов.
Он добавил, что его "удивил переполох, который на ровном месте устроили некоторые СМИ, начавшие вдруг писать о том, что "Справедливая России" объединяется то с одной партией, то с двумя, то с тремя-четырьмя". "Новости в этом никакой нет", - заметил он.
"Убежден, что мы не только успешно пройдем в Госдуму
, но и значительно увеличим нашу парламентскую фракцию. Без всякой "посторонней помощи", - отметил Миронов.
Он также заявил, что если лидеров малых левых партий "заботят не личные амбиции, а возможность влиять на социальную политику государства", то им нужно "не растаскивать голоса избирателей в угоду "Единой России
". "Им нужно объединяться с нашей партией, убедительно доказавшей за почти полтора десятилетия парламентской деятельности, что только мы являемся силой, способной отстаивать движение России к социальной справедливости", - сказал Миронов.
Миронов добавил, что СР может стать "организационной основной нового мощного социально ориентированного политического движения". "Уверен, что так оно и будет рано или поздно", - заключил он.