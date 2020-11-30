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В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T09:00
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луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики в субботу также два раза нарушили перемирие, обстреляли территорию республики."За истекшие сутки 29 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сообщил представитель ЛНР.По данным СЦКК, украинские силовики вели огонь из гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Молодежное и Калиново-Борщеватое.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки

09:00 30.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики в субботу также два раза нарушили перемирие, обстреляли территорию республики.
"За истекшие сутки 29 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сообщил представитель ЛНР.
По данным СЦКК, украинские силовики вели огонь из гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Молодежное и Калиново-Борщеватое.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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В ЛНР заметили украинских силовиков в форме ополченцев
 
СЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
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