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В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T09:00
2020-11-30T09:00
2020-11-30T09:00
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ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики в субботу также два раза нарушили перемирие, обстреляли территорию республики."За истекшие сутки 29 ноября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сообщил представитель ЛНР.По данным СЦКК, украинские силовики вели огонь из гранатометов по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Молодежное и Калиново-Борщеватое.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://radiosputnik.ria.ru/20201128/donbass-1586783413.html
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