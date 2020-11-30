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Новосибирских чиновников, не надевших маски на мероприятии, лишат премии
Новосибирских чиновников, не надевших маски на мероприятии, лишат премии
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился наказать чиновников областного Министерства культуры, которые позволили себе участие в массовом... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T08:48
2020-11-30T10:46
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей травников
здоровье - общество
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 30 ноя — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился наказать чиновников областного Министерства культуры, которые позволили себе участие в массовом мероприятии без масок.Фотографии с церемонии вручения премии "Короли изящных искусств" появились в соцсетях. На них видно, что на министре культуры Наталье Ярославцевой и других чиновниках нет масок.Травников обратил на это внимание на оперативном совещании."Прошло мероприятие &lt;…&gt; Можно его назвать сбором любителей изящных искусств и высокой моды. Казалось бы, мы сегодня должны культивировать главную моду на соблюдение мер санитарной безопасности, но это мероприятие прошло с грубым, я бы даже сказал вызывающим и демонстративным нарушением мер санитарной безопасности: без масок, без соблюдения социальной дистанции, с плотным нахождением людей, еще и с демонстрацией фотографий в соцсетях и СМИ. Считаю, что это недопустимо", — сказал он.Губернатор добавил, что по его поручению управление административных органов провело "по горячим следам" расследование, которое подтвердило факты нарушений противоэпидемиологических требований. "Да, действительно эти нарушения были. Они были допущены в том числе и руководителем министерства, и руководителем этого учреждения. Я закрывать глаза на этот инцидент не могу и не буду", — заявил Травников.Он поручил привлечь виновных к дисциплинарной ответственности и лишить их части премии.При этом губернатор подчеркнул, что чиновники как публичные люди в первую очередь должны демонстрировать приверженность к строгому соблюдению всех мер санитарной безопасности.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей травников, здоровье - общество, новосибирская область

Новосибирских чиновников, не надевших маски на мероприятии, лишат премии

08:48 30.11.2020 (обновлено: 10:46 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 30 ноя — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился наказать чиновников областного Министерства культуры, которые позволили себе участие в массовом мероприятии без масок.
Фотографии с церемонии вручения премии "Короли изящных искусств" появились в соцсетях. На них видно, что на министре культуры Наталье Ярославцевой и других чиновниках нет масок.
Травников обратил на это внимание на оперативном совещании.
"Прошло мероприятие <…> Можно его назвать сбором любителей изящных искусств и высокой моды. Казалось бы, мы сегодня должны культивировать главную моду на соблюдение мер санитарной безопасности, но это мероприятие прошло с грубым, я бы даже сказал вызывающим и демонстративным нарушением мер санитарной безопасности: без масок, без соблюдения социальной дистанции, с плотным нахождением людей, еще и с демонстрацией фотографий в соцсетях и СМИ. Считаю, что это недопустимо", — сказал он.
Губернатор добавил, что по его поручению управление административных органов провело "по горячим следам" расследование, которое подтвердило факты нарушений противоэпидемиологических требований.
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"Да, действительно эти нарушения были. Они были допущены в том числе и руководителем министерства, и руководителем этого учреждения. Я закрывать глаза на этот инцидент не могу и не буду", — заявил Травников.
Он поручил привлечь виновных к дисциплинарной ответственности и лишить их части премии.
При этом губернатор подчеркнул, что чиновники как публичные люди в первую очередь должны демонстрировать приверженность к строгому соблюдению всех мер санитарной безопасности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ТравниковЗдоровье - ОбществоНовосибирская область
 
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