https://ria.ru/20201130/nasilie-1587057403.html

Детский омбудсмен Москвы следит за делом девочки, сообщившей о насилии

Детский омбудсмен Москвы следит за делом девочки, сообщившей о насилии

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль дело несовершеннолетней москвички, заявившей о насилии... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T21:17

2020-11-30T21:17

2020-11-30T21:17

ольга ярославская

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795692_0:20:3077:1751_1400x0_80_0_0_f7fe31d833045a5dadf6ae41532c5b7b.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль дело несовершеннолетней москвички, заявившей о насилии со стороны отчима.Ранее в СМИ появилась информация, что несовершеннолетняя москвичка поступила в психиатрическую больницу им. Сухаревой, где сообщила психиатру, что подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима. В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщили, что семье подростка, сообщившей о насилии со стороны отчима, специалисты соцзащиты предложат помощь, сейчас девочка в больнице, её жизни и здоровью ничего не угрожает."Сейчас работают правоохранительные органы, они и поставят точку в этом деле, выяснят, что было и чего не было. Для нас самое главное, что девочка находится в безопасном месте, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. После выписки с ней будут работать психологи. Мы будем держать это дело на контроле", - сказала Ярославская.

https://ria.ru/20201115/nalchik-1584708312.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, москва, происшествия