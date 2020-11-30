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Детский омбудсмен Москвы следит за делом девочки, сообщившей о насилии
Детский омбудсмен Москвы следит за делом девочки, сообщившей о насилии
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль дело несовершеннолетней москвички, заявившей о насилии... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T21:17
2020-11-30T21:17
ольга ярославская
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль дело несовершеннолетней москвички, заявившей о насилии со стороны отчима.Ранее в СМИ появилась информация, что несовершеннолетняя москвичка поступила в психиатрическую больницу им. Сухаревой, где сообщила психиатру, что подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима. В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщили, что семье подростка, сообщившей о насилии со стороны отчима, специалисты соцзащиты предложат помощь, сейчас девочка в больнице, её жизни и здоровью ничего не угрожает."Сейчас работают правоохранительные органы, они и поставят точку в этом деле, выяснят, что было и чего не было. Для нас самое главное, что девочка находится в безопасном месте, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. После выписки с ней будут работать психологи. Мы будем держать это дело на контроле", - сказала Ярославская.
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ольга ярославская, москва, происшествия

Детский омбудсмен Москвы следит за делом девочки, сообщившей о насилии

21:17 30.11.2020
 
© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что взяла на контроль дело несовершеннолетней москвички, заявившей о насилии со стороны отчима.
Ранее в СМИ появилась информация, что несовершеннолетняя москвичка поступила в психиатрическую больницу им. Сухаревой, где сообщила психиатру, что подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима. В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения сообщили, что семье подростка, сообщившей о насилии со стороны отчима, специалисты соцзащиты предложат помощь, сейчас девочка в больнице, её жизни и здоровью ничего не угрожает.
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"Сейчас работают правоохранительные органы, они и поставят точку в этом деле, выяснят, что было и чего не было. Для нас самое главное, что девочка находится в безопасном месте, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. После выписки с ней будут работать психологи. Мы будем держать это дело на контроле", - сказала Ярославская.
 
Ольга ЯрославскаяМоскваПроисшествия
 
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