https://ria.ru/20201130/moshennichestvo-1586949058.html

Названа сумма, которую россияне потеряли в пандемию из-за мошенников

Названа сумма, которую россияне потеряли в пандемию из-за мошенников

Россияне в период пандемии — с марта по октябрь 2020 года — в среднем потеряли из-за интернет-мошенничества по 20 тысяч рублей, показало исследование... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:29

2020-11-30T13:29

2020-11-30T13:47

мошенничество

опросы

деньги

технологии

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россияне в период пандемии — с марта по октябрь 2020 года — в среднем потеряли из-за интернет-мошенничества по 20 тысяч рублей, показало исследование организации "Диалог", имеющееся в распоряжении РИА Новости.Согласно документу, за семь месяцев пандемии от интернет-мошенничества пострадало вдвое больше россиян, чем за аналогичный период до нее. Мошенники, как правило, проявляли интерес к банковским (86%) и паспортным (52%) данным."При этом 37% опрошенных признались, что столкнулись с финансовыми потерями в результате действий мошенников. По данным респондентов, средний показатель потерь в результате интернет-мошенничества составил почти 20 тысяч рублей на человека. В остальных случаях денежных утрат удалось избежать", — показало исследование, основанное на данных проведенного в ноябре опроса 1405 россиян.Жертвой интернет-мошенничества оказался каждый третий респондент (32%), еще тридцать шесть процентов указали, что их родственники или знакомые попадались на уловки мошенников. Чаще всего люди сталкивались с мошенничеством в социальных сетях (55%), через мобильную связь (46%), личную электронную почту (20%), сайты магазинов (15%) и на поисковых ресурсах (14%). Речь идет о преступлениях в сфере интернет-торговли, клонировании или взломе аккаунтов, платных подписках в мобильных приложениях, а также вовлечении в финансовые и инвестиционные пирамиды, шантаже и вымогательстве на основе взломанной личной информации.Вместе с тем большинство опрошенных знают о мерах предосторожности в Сети: 84% заявили, что не пересылают пароли, 80% не хранят информацию о банковской карте на компьютере, 77% отказались от простых паролей вроде "12345" или "АБВГД", а 58% — от публичного Wi-Fi."Интернет, как и любая система взаимодействия людей, нуждается в законодательном урегулировании. А пандемия как лакмусовая бумажка помогла накопившиеся проблемы увидеть более выпукло и ярко. Люди стали чаще совершать онлайн-покупки, общаться в соцсетях, изучать сайты. Как следствие, выросло и число случаев мошенничества в Сети, особенно на тех площадках, где люди тратят деньги или оставляют свои персональные данные", — прокомментировал результаты исследования гендиректор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.

https://ria.ru/20201121/moshenniki-1585530956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, опросы, деньги, технологии, общество