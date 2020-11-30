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Названа сумма, которую россияне потеряли в пандемию из-за мошенников
Названа сумма, которую россияне потеряли в пандемию из-за мошенников
Россияне в период пандемии — с марта по октябрь 2020 года — в среднем потеряли из-за интернет-мошенничества по 20 тысяч рублей, показало исследование... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:29
2020-11-30T13:47
мошенничество
опросы
деньги
технологии
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россияне в период пандемии — с марта по октябрь 2020 года — в среднем потеряли из-за интернет-мошенничества по 20 тысяч рублей, показало исследование организации "Диалог", имеющееся в распоряжении РИА Новости.Согласно документу, за семь месяцев пандемии от интернет-мошенничества пострадало вдвое больше россиян, чем за аналогичный период до нее. Мошенники, как правило, проявляли интерес к банковским (86%) и паспортным (52%) данным."При этом 37% опрошенных признались, что столкнулись с финансовыми потерями в результате действий мошенников. По данным респондентов, средний показатель потерь в результате интернет-мошенничества составил почти 20 тысяч рублей на человека. В остальных случаях денежных утрат удалось избежать", — показало исследование, основанное на данных проведенного в ноябре опроса 1405 россиян.Жертвой интернет-мошенничества оказался каждый третий респондент (32%), еще тридцать шесть процентов указали, что их родственники или знакомые попадались на уловки мошенников. Чаще всего люди сталкивались с мошенничеством в социальных сетях (55%), через мобильную связь (46%), личную электронную почту (20%), сайты магазинов (15%) и на поисковых ресурсах (14%). Речь идет о преступлениях в сфере интернет-торговли, клонировании или взломе аккаунтов, платных подписках в мобильных приложениях, а также вовлечении в финансовые и инвестиционные пирамиды, шантаже и вымогательстве на основе взломанной личной информации.Вместе с тем большинство опрошенных знают о мерах предосторожности в Сети: 84% заявили, что не пересылают пароли, 80% не хранят информацию о банковской карте на компьютере, 77% отказались от простых паролей вроде "12345" или "АБВГД", а 58% — от публичного Wi-Fi."Интернет, как и любая система взаимодействия людей, нуждается в законодательном урегулировании. А пандемия как лакмусовая бумажка помогла накопившиеся проблемы увидеть более выпукло и ярко. Люди стали чаще совершать онлайн-покупки, общаться в соцсетях, изучать сайты. Как следствие, выросло и число случаев мошенничества в Сети, особенно на тех площадках, где люди тратят деньги или оставляют свои персональные данные", — прокомментировал результаты исследования гендиректор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.
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2020
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, опросы, деньги, технологии, общество

Названа сумма, которую россияне потеряли в пандемию из-за мошенников

13:29 30.11.2020 (обновлено: 13:47 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевСтенд на форуме "Транспорт России"
Стенд на форуме Транспорт России - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя РИА Новости. Россияне в период пандемии — с марта по октябрь 2020 года — в среднем потеряли из-за интернет-мошенничества по 20 тысяч рублей, показало исследование организации "Диалог", имеющееся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, за семь месяцев пандемии от интернет-мошенничества пострадало вдвое больше россиян, чем за аналогичный период до нее. Мошенники, как правило, проявляли интерес к банковским (86%) и паспортным (52%) данным.
"При этом 37% опрошенных признались, что столкнулись с финансовыми потерями в результате действий мошенников. По данным респондентов, средний показатель потерь в результате интернет-мошенничества составил почти 20 тысяч рублей на человека. В остальных случаях денежных утрат удалось избежать", — показало исследование, основанное на данных проведенного в ноябре опроса 1405 россиян.
Жертвой интернет-мошенничества оказался каждый третий респондент (32%), еще тридцать шесть процентов указали, что их родственники или знакомые попадались на уловки мошенников. Чаще всего люди сталкивались с мошенничеством в социальных сетях (55%), через мобильную связь (46%), личную электронную почту (20%), сайты магазинов (15%) и на поисковых ресурсах (14%). Речь идет о преступлениях в сфере интернет-торговли, клонировании или взломе аккаунтов, платных подписках в мобильных приложениях, а также вовлечении в финансовые и инвестиционные пирамиды, шантаже и вымогательстве на основе взломанной личной информации.
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Вместе с тем большинство опрошенных знают о мерах предосторожности в Сети: 84% заявили, что не пересылают пароли, 80% не хранят информацию о банковской карте на компьютере, 77% отказались от простых паролей вроде "12345" или "АБВГД", а 58% — от публичного Wi-Fi.
"Интернет, как и любая система взаимодействия людей, нуждается в законодательном урегулировании. А пандемия как лакмусовая бумажка помогла накопившиеся проблемы увидеть более выпукло и ярко. Люди стали чаще совершать онлайн-покупки, общаться в соцсетях, изучать сайты. Как следствие, выросло и число случаев мошенничества в Сети, особенно на тех площадках, где люди тратят деньги или оставляют свои персональные данные", — прокомментировал результаты исследования гендиректор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.
 
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