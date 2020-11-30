https://ria.ru/20201130/mishustin-1586957558.html

Мишустин: нужно исключить попытки ряда стран обойти нормы ВТО

Мишустин: нужно исключить попытки ряда стран обойти нормы ВТО

Необходимо исключить попытки ряда стран обойти нормы Всемирной торговой организации (ВТО), которая является сегодня единственным механизмом защиты торговых и... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:55

2020-11-30T13:55

2020-11-30T13:55

михаил мишустин

всемирная торговая организация (вто)

шос

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Необходимо исключить попытки ряда стран обойти нормы Всемирной торговой организации (ВТО), которая является сегодня единственным механизмом защиты торговых и экономических интересов стран Шанхайской организации сотрудничества, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин."Современные вызовы требуют новых направлений и форм сотрудничества. В нынешней ситуации нам всем необходима предсказуемая многосторонняя торговая система, основанная на правилах Всемирной торговой организации. Важно совместными усилиями обеспечить соблюдение её правил всеми членами, всех взятых на себя обязательств и исключить откровенные попытки ряда стран обойти нормы ВТО", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС.Он отметил, что данная организация "неидеальная и нуждается в реформировании", но сейчас это - "единственный механизм защиты наших торговых и экономических интересов".

https://ria.ru/20201130/mishustin-1586956411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, всемирная торговая организация (вто), шос, экономика