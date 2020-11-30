Мишустин: нужно исключить попытки ряда стран обойти нормы ВТО
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Необходимо исключить попытки ряда стран обойти нормы Всемирной торговой организации (ВТО), которая является сегодня единственным механизмом защиты торговых и экономических интересов стран Шанхайской организации сотрудничества, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин.
"Современные вызовы требуют новых направлений и форм сотрудничества. В нынешней ситуации нам всем необходима предсказуемая многосторонняя торговая система, основанная на правилах Всемирной торговой организации. Важно совместными усилиями обеспечить соблюдение её правил всеми членами, всех взятых на себя обязательств и исключить откровенные попытки ряда стран обойти нормы ВТО", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС.
Он отметил, что данная организация "неидеальная и нуждается в реформировании", но сейчас это - "единственный механизм защиты наших торговых и экономических интересов".
"Нужно, чтобы он стал более устойчивым и бесперебойно работал, адаптировался к новым условиям, закрывал серые зоны, используемые некоторыми странами для усиления протекционистских мер", - добавил Мишустин.