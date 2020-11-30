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Мишустин: нужно исключить попытки ряда стран обойти нормы ВТО
Мишустин: нужно исключить попытки ряда стран обойти нормы ВТО
Необходимо исключить попытки ряда стран обойти нормы Всемирной торговой организации (ВТО), которая является сегодня единственным механизмом защиты торговых и... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:55
2020-11-30T13:55
михаил мишустин
всемирная торговая организация (вто)
шос
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Необходимо исключить попытки ряда стран обойти нормы Всемирной торговой организации (ВТО), которая является сегодня единственным механизмом защиты торговых и экономических интересов стран Шанхайской организации сотрудничества, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин."Современные вызовы требуют новых направлений и форм сотрудничества. В нынешней ситуации нам всем необходима предсказуемая многосторонняя торговая система, основанная на правилах Всемирной торговой организации. Важно совместными усилиями обеспечить соблюдение её правил всеми членами, всех взятых на себя обязательств и исключить откровенные попытки ряда стран обойти нормы ВТО", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС.Он отметил, что данная организация "неидеальная и нуждается в реформировании", но сейчас это - "единственный механизм защиты наших торговых и экономических интересов".
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михаил мишустин, всемирная торговая организация (вто), шос, экономика

Мишустин: нужно исключить попытки ряда стран обойти нормы ВТО

13:55 30.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Необходимо исключить попытки ряда стран обойти нормы Всемирной торговой организации (ВТО), которая является сегодня единственным механизмом защиты торговых и экономических интересов стран Шанхайской организации сотрудничества, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин.
"Современные вызовы требуют новых направлений и форм сотрудничества. В нынешней ситуации нам всем необходима предсказуемая многосторонняя торговая система, основанная на правилах Всемирной торговой организации. Важно совместными усилиями обеспечить соблюдение её правил всеми членами, всех взятых на себя обязательств и исключить откровенные попытки ряда стран обойти нормы ВТО", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств ШОС.
Премьер-министр РФ Ммихаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 13:51
Мишустин выступил за расширение расчетов в нацвалютах между странами ШОС
Он отметил, что данная организация "неидеальная и нуждается в реформировании", но сейчас это - "единственный механизм защиты наших торговых и экономических интересов".
"Нужно, чтобы он стал более устойчивым и бесперебойно работал, адаптировался к новым условиям, закрывал серые зоны, используемые некоторыми странами для усиления протекционистских мер", - добавил Мишустин.
 
Михаил МишустинВсемирная торговая организация (ВТО)ШОСЭкономика
 
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