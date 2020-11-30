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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201130/minsk-1587064359.html
Правозащитники сообщили о задержании девяти человек на акции в Минске
Правозащитники сообщили о задержании девяти человек на акции в Минске
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что во время протестного "марша пенсионеров" в Минске задерживались девять... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T22:14
2020-11-30T22:15
протесты в белоруссии
весна
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что во время протестного "марша пенсионеров" в Минске задерживались девять человек.В настоящее время правозащитникам известно о девяти случаях задержаний, в том числе журналистов. Вместе с тем корреспондент РИА Новости и фотограф Sputnik Беларусь, освещавшие акцию, были отпущены из отделений милиции, куда были доставлены. Правозащитники сообщают, что в РУВД Центрального района Минска пока остается местный журналист Илья Добротвор.Пенсионеры традиционно проводят свою протестную акцию по понедельникам в виде шествия по центральному проспекту Минска – проспекту Независимости. Шествие двигается от площади Независимости, где расположен Дом правительства, через Октябрьскую площадь и до площади Якуба Коласа. В этот раз силовики преградили участникам акции движение, из-за чего акция изменила маршрут, а участники оказались разбиты на две группы.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции постепенно перемещаются с улиц во дворы жилых домов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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весна, минск, белоруссия, в мире

Правозащитники сообщили о задержании девяти человек на акции в Минске

22:14 30.11.2020 (обновлено: 22:15 30.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что во время протестного "марша пенсионеров" в Минске задерживались девять человек.

"Тридцатого ноября в Минске прошел традиционный "Марш мудрости", но силовики не дали ему полноценно состояться: перекрывали дорогу, окружали,... задержали несколько человек. Их фамилии выясняются", - говорится в сообщении на сайте центра.

В настоящее время правозащитникам известно о девяти случаях задержаний, в том числе журналистов. Вместе с тем корреспондент РИА Новости и фотограф Sputnik Беларусь, освещавшие акцию, были отпущены из отделений милиции, куда были доставлены. Правозащитники сообщают, что в РУВД Центрального района Минска пока остается местный журналист Илья Добротвор.
Пенсионеры традиционно проводят свою протестную акцию по понедельникам в виде шествия по центральному проспекту Минска – проспекту Независимости. Шествие двигается от площади Независимости, где расположен Дом правительства, через Октябрьскую площадь и до площади Якуба Коласа. В этот раз силовики преградили участникам акции движение, из-за чего акция изменила маршрут, а участники оказались разбиты на две группы.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции постепенно перемещаются с улиц во дворы жилых домов.
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