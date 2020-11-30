https://ria.ru/20201130/matvienko-1586975761.html

Матвиенко предложила усовершенствовать систему опеки

Матвиенко предложила усовершенствовать систему опеки

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что система опеки и попечительства нуждается в совершенствовании. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:01

2020-11-30T15:01

2020-11-30T15:01

валентина матвиенко

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что система опеки и попечительства нуждается в совершенствовании.Матвиенко подчеркнула, что нужно разбираться в первопричинах этих проблем. Основные из них - большое количество полномочий, только на федеральном уровне более 60, невысокий профессионализм, низкая зарплата, и как следствие - кадровый голод. Кроме того, "на одного специалиста может приходиться до пяти тысяч детей", привела пример она.Сенатор полагает, что нуждаются у уточнении полномочия органов опеки, возможна разработка программ высшего образования для таких специалистов, определение стандартов их деятельности в соответствии с требованиями времени.При этом спикер подчеркнула, что, говоря о социальном сиротстве, следует отметить, что неблагополучие детей - это неблагополучие их родителей, их неустроенность в жизни.По мнению спикера, нужно реализовать меры по повышению благополучия семей с детьми, возвращению к нормальной жизни тех, кто ведет асоциальный образ жизни. "Весомую роль в этом плане может сыграть социальный контракт", - считает Матвиенко. Она напомнила, что этот формат уже работает в 21 регионе страны, с будущего года он будет действовать, в целом, по России.

https://ria.ru/20201130/zhaloby-1586974622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, общество