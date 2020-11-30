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Матвиенко предложила усовершенствовать систему опеки
Матвиенко предложила усовершенствовать систему опеки
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что система опеки и попечительства нуждается в совершенствовании. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:01
2020-11-30T15:01
2020-11-30T15:01
валентина матвиенко
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что система опеки и попечительства нуждается в совершенствовании.Матвиенко подчеркнула, что нужно разбираться в первопричинах этих проблем. Основные из них - большое количество полномочий, только на федеральном уровне более 60, невысокий профессионализм, низкая зарплата, и как следствие - кадровый голод. Кроме того, "на одного специалиста может приходиться до пяти тысяч детей", привела пример она.Сенатор полагает, что нуждаются у уточнении полномочия органов опеки, возможна разработка программ высшего образования для таких специалистов, определение стандартов их деятельности в соответствии с требованиями времени.При этом спикер подчеркнула, что, говоря о социальном сиротстве, следует отметить, что неблагополучие детей - это неблагополучие их родителей, их неустроенность в жизни.По мнению спикера, нужно реализовать меры по повышению благополучия семей с детьми, возвращению к нормальной жизни тех, кто ведет асоциальный образ жизни. "Весомую роль в этом плане может сыграть социальный контракт", - считает Матвиенко. Она напомнила, что этот формат уже работает в 21 регионе страны, с будущего года он будет действовать, в целом, по России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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валентина матвиенко, общество
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
считает, что система опеки и попечительства нуждается в совершенствовании.
"Благодаря сложившемуся впечатлению у граждан, службы опеки воспринимаются, как бездушные, чуть ли не репрессивные структуры, некомпетентные, необоснованно изымающими детей из семей. Другие же критикуют из за попустительство", - сказала спикер, выступая в понедельник на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
Матвиенко подчеркнула, что нужно разбираться в первопричинах этих проблем. Основные из них - большое количество полномочий, только на федеральном уровне более 60, невысокий профессионализм, низкая зарплата, и как следствие - кадровый голод. Кроме того, "на одного специалиста может приходиться до пяти тысяч детей", привела пример она.
Сенатор полагает, что нуждаются у уточнении полномочия органов опеки, возможна разработка программ высшего образования для таких специалистов, определение стандартов их деятельности в соответствии с требованиями времени.
"Чтобы в семье органы опеки воспринимали не как врагов, а как союзников", - добавила она.
При этом спикер подчеркнула, что, говоря о социальном сиротстве, следует отметить, что неблагополучие детей - это неблагополучие их родителей, их неустроенность в жизни.
По мнению спикера, нужно реализовать меры по повышению благополучия семей с детьми, возвращению к нормальной жизни тех, кто ведет асоциальный образ жизни. "Весомую роль в этом плане может сыграть социальный контракт", - считает Матвиенко. Она напомнила, что этот формат уже работает в 21 регионе страны, с будущего года он будет действовать, в целом, по России.