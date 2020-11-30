https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586899243.html

В Москве 5073 пациента вылечились от коронавируса за сутки

В Москве 5073 пациента вылечились от коронавируса за сутки

Еще 5073 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 452 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T09:05

2020-11-30T09:05

2020-11-30T09:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Еще 5073 пациента вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 452 тысяч человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 5073 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 452 184", - сообщили в штабе.Уточняется, что для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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