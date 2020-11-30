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Россия обвинила Германию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия
Россия обвинила Германию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия
Германия "пошла на прямое попрание" Конвенции по запрещению химического оружия, отказавшись взаимодействовать с Россией по инциденту с Алексеем Навальным. Это... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:14
2020-11-30T19:25
россия
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
германия
в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Германия "пошла на прямое попрание" Конвенции по запрещению химического оружия, отказавшись взаимодействовать с Россией по инциденту с Алексеем Навальным. Это следует из заявления российской делегации, приуроченного к открытию 25-й сессии Конференции государств — членов ОЗХО.По словам членов делегации, об отказе сотрудничества с Москвой говорят в том числе игнорирование или "пустые отписки" на пять запросов российской Генпрокуратуры, направленных в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и двум дополнительным протоколам к ней."Как иначе можно квалифицировать нежелание Германии выполнить свои обязательства по статьям VII и IX КЗХО, где четко прописано, что государства-участники должны оказывать друг другу правовое содействие и предпринимать меры для прояснения неясных вопросов путем консультаций и обмена информацией?" — напомнили они.Перед началом 25-й конференции 56 из 193 государств, входящих в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), подписали заявление, согласно которому Навальный пострадал от нервно-паралитического вещества из группы "Новичок". Среди согласившихся с этим утверждением — страны Евросоюза, Соединенные Штаты, Австралия, Канада, Япония, Швейцария, Украина, Грузия, Перу и другие.Инцидент с Алексеем НавальнымУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю ФБК стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике Charite.Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.При этом известно, что германская разведка BND с 1990-х годов имела доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.Антироссийские санкцииВ октябре ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, но по характеристикам они аналогичны "Новичку". Тем не менее через несколько дней Евросоюз ввел санкции против шести россиян и научного института.В список вошли: директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло и заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко. Помимо них, ограничения коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), причастного, как писали западные СМИ, к созданию "Новичка".В начале ноября Россия ввела ответные санкции.
https://ria.ru/20201113/navalnyy-1584487329.html
https://ria.ru/20201124/navalnyy-1586080238.html
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россия, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, германия, в мире

Россия обвинила Германию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия

17:14 30.11.2020 (обновлено: 19:25 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Германия "пошла на прямое попрание" Конвенции по запрещению химического оружия, отказавшись взаимодействовать с Россией по инциденту с Алексеем Навальным. Это следует из заявления российской делегации, приуроченного к открытию 25-й сессии Конференции государств — членов ОЗХО.

"Правительство Германии сразу принялось оказывать активное противодействие проводимой в России доследственной проверке ситуации вокруг Навального, препятствуя установлению истины", — говорится в заявлении.

По словам членов делегации, об отказе сотрудничества с Москвой говорят в том числе игнорирование или "пустые отписки" на пять запросов российской Генпрокуратуры, направленных в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам и двум дополнительным протоколам к ней.
"Как иначе можно квалифицировать нежелание Германии выполнить свои обязательства по статьям VII и IX КЗХО, где четко прописано, что государства-участники должны оказывать друг другу правовое содействие и предпринимать меры для прояснения неясных вопросов путем консультаций и обмена информацией?" — напомнили они.
Перед началом 25-й конференции 56 из 193 государств, входящих в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), подписали заявление, согласно которому Навальный пострадал от нервно-паралитического вещества из группы "Новичок". Среди согласившихся с этим утверждением — страны Евросоюза, Соединенные Штаты, Австралия, Канада, Япония, Швейцария, Украина, Грузия, Перу и другие.
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Инцидент с Алексеем Навальным

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю ФБК стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. С тех пор основатель ФБК находился в берлинской клинике Charite.
Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва попросила предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но подробного ответа так и не получила.
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При этом известно, что германская разведка BND с 1990-х годов имела доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
О том, что состояние создателя ФБК улучшилось, сообщили 7 сентября. Врачи вывели его из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Двадцать второго числа Навального выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.

Антироссийские санкции

В октябре ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, но по характеристикам они аналогичны "Новичку". Тем не менее через несколько дней Евросоюз ввел санкции против шести россиян и научного института.
В список вошли: директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло и заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко. Помимо них, ограничения коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), причастного, как писали западные СМИ, к созданию "Новичка".
В начале ноября Россия ввела ответные санкции.
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