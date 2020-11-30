Высокие технологии столицы на страже кибербезопасности

Проблема кибербезопасности сегодня является одним из главных вызовов, с которым люди сталкиваются практически во всех сферах жизни: от промышленности и банковской сферы до медицины и образования. Только за последние три года ущерб от виртуальных преступлений в России составил порядка 130 миллиардов рублей. В Международный день защиты информации, который ежегодно отмечается 30 ноября, департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы показывает, какие решения столичных промышленников помогают городу снизить вероятность кибератак и гарантировать непрерывность управленческих и производственных процессов. Среди последних изобретений: чипы для национальных платежных карт и биометрических загранпаспортов, шлюзы и спецкомпьютеры, и многое другое.
Проблема кибербезопасности сегодня является одним из главных вызовов, с которым люди сталкиваются практически во всех сферах жизни: от промышленности и банковской сферы до медицины и образования. Только за последние три года ущерб от виртуальных преступлений в России составил порядка 130 миллиардов рублей.
В Международный день защиты информации, который ежегодно отмечается 30 ноября, департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы показывает, какие решения столичных промышленников помогают городу снизить вероятность кибератак и гарантировать непрерывность управленческих и производственных процессов.
Среди последних изобретений: чипы для национальных платежных карт и биометрических загранпаспортов, шлюзы и спецкомпьютеры, и многое другое.
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