https://ria.ru/20201130/kiberbezopasnost-1586952588.html

Высокие технологии столицы на страже кибербезопасности

Высокие технологии столицы на страже кибербезопасности

Проблема кибербезопасности сегодня является одним из главных вызовов, с которым люди сталкиваются практически во всех сферах жизни: от промышленности и... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:19

2020-11-30T18:19

2020-11-30T18:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

кибербезопасность

москва

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Проблема кибербезопасности сегодня является одним из главных вызовов, с которым люди сталкиваются практически во всех сферах жизни: от промышленности и банковской сферы до медицины и образования. Только за последние три года ущерб от виртуальных преступлений в России составил порядка 130 миллиардов рублей. В Международный день защиты информации, который ежегодно отмечается 30 ноября, департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы показывает, какие решения столичных промышленников помогают городу снизить вероятность кибератак и гарантировать непрерывность управленческих и производственных процессов. Среди последних изобретений: чипы для национальных платежных карт и биометрических загранпаспортов, шлюзы и спецкомпьютеры, и многое другое.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кибербезопасность, фото, москва