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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Высокие технологии столицы на страже кибербезопасности
Высокие технологии столицы на страже кибербезопасности
Проблема кибербезопасности сегодня является одним из главных вызовов, с которым люди сталкиваются практически во всех сферах жизни: от промышленности и... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:19
2020-11-30T18:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
кибербезопасность
москва
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Проблема кибербезопасности сегодня является одним из главных вызовов, с которым люди сталкиваются практически во всех сферах жизни: от промышленности и банковской сферы до медицины и образования. Только за последние три года ущерб от виртуальных преступлений в России составил порядка 130 миллиардов рублей. В Международный день защиты информации, который ежегодно отмечается 30 ноября, департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы показывает, какие решения столичных промышленников помогают городу снизить вероятность кибератак и гарантировать непрерывность управленческих и производственных процессов. Среди последних изобретений: чипы для национальных платежных карт и биометрических загранпаспортов, шлюзы и спецкомпьютеры, и многое другое.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кибербезопасность, фото, москва

Высокие технологии столицы на страже кибербезопасности

18:19 30.11.2020
 
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Проблема кибербезопасности сегодня является одним из главных вызовов, с которым люди сталкиваются практически во всех сферах жизни: от промышленности и банковской сферы до медицины и образования. Только за последние три года ущерб от виртуальных преступлений в России составил порядка 130 миллиардов рублей.
В Международный день защиты информации, который ежегодно отмечается 30 ноября, департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы показывает, какие решения столичных промышленников помогают городу снизить вероятность кибератак и гарантировать непрерывность управленческих и производственных процессов.
Среди последних изобретений: чипы для национальных платежных карт и биометрических загранпаспортов, шлюзы и спецкомпьютеры, и многое другое.
© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы

Концерн "Гудвин". Производство телекоммуникационного оборудования.

Концерн Гудвин. Производство телекоммуникационного оборудования
1 из 11

Концерн "Гудвин". Производство телекоммуникационного оборудования.

© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы

Комплектующие для специализированных средств связи.

Комплектующие для специализированных средств связи
2 из 11

Комплектующие для специализированных средств связи.

© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы

Инновационная продукция компании "Микрон".

Инновационная продукция компании Микрон
3 из 11

Инновационная продукция компании "Микрон".

© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы

Производственная лаборатория ПАО "Микрон".

Производственная лаборатория ПАО Микрон
4 из 11

Производственная лаборатория ПАО "Микрон".

© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы

Научно-производственный центр "СпецЭлектронСистемы".

Научно-производственный центр СпецЭлектронСистемы
5 из 11

Научно-производственный центр "СпецЭлектронСистемы".

© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы

Специалист "СпецЭлектронСистемы" работает на новом оборудовании.

Специалист СпецЭлектронСистемы работает на новом оборудовании
6 из 11

Специалист "СпецЭлектронСистемы" работает на новом оборудовании.

© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы

Производство новейших образцов электронной техники в НПЦ "СпецЭлектронСистемы".

Производство новейших образцов электронной техники в НПЦ СпецЭлектронСистемы
7 из 11

Производство новейших образцов электронной техники в НПЦ "СпецЭлектронСистемы".

© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы

Высокотехнологичные решения компании "Неорос".

Технические решения компании Неорос
8 из 11

Высокотехнологичные решения компании "Неорос".

© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы

"Неорос". Уникальное оптическое оборудование.

Неорос. Уникальное оптическое оборудование
9 из 11

"Неорос". Уникальное оптическое оборудование.

© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы

Оптические разработки "Неорос".

Оптические разработки Неорос
10 из 11

Оптические разработки "Неорос".

© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы
© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы

Производство оптоволоконной продукции.

Производство оптоволоконной продукции
11 из 11

Производство оптоволоконной продукции.

© Фото представлено Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыКибербезопасностьМосква
 
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