https://ria.ru/20201130/investory-1587030475.html

Инвесторы Москвы оплатили систему регулировки тепла в 1,5 тысячи домов

Инвесторы Москвы оплатили систему регулировки тепла в 1,5 тысячи домов

Порядка 1,5 тысячи домов в Москве оборудованы системой автоматической регулировки подачи тепла за счет инвесторов, экономия может достичь 25%, сообщил в... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:58

2020-11-30T18:58

2020-11-30T19:02

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи домов в Москве оборудованы системой автоматической регулировки подачи тепла за счет инвесторов, экономия может достичь 25%, сообщил в интервью "Российской газете" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что в Москве проводится эксперимент с установкой автоматизированных узлов управления подачи тепла, которые как раз и регулируют температуру в зависимости от погоды, для их установки были приглашены инвесторы."В течение пяти-шести лет эти системы окупают себя, экономя потребление тепловых ресурсов от 15 до 25 %. Сэкономленные деньги потом делятся между инвестором, за чей счет был установлен узел, и жителями дома, которые начинают меньше платить за тепло и горячую воду... В прошлом году у нас было 800 таких домов, а в этом уже 1,5 тысячи", - сообщил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20200910/moskva-1577034881.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва