https://ria.ru/20201130/investory-1587030475.html
Инвесторы Москвы оплатили систему регулировки тепла в 1,5 тысячи домов
Инвесторы Москвы оплатили систему регулировки тепла в 1,5 тысячи домов
Порядка 1,5 тысячи домов в Москве оборудованы системой автоматической регулировки подачи тепла за счет инвесторов, экономия может достичь 25%, сообщил в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:58
2020-11-30T18:58
2020-11-30T19:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи домов в Москве оборудованы системой автоматической регулировки подачи тепла за счет инвесторов, экономия может достичь 25%, сообщил в интервью "Российской газете" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что в Москве проводится эксперимент с установкой автоматизированных узлов управления подачи тепла, которые как раз и регулируют температуру в зависимости от погоды, для их установки были приглашены инвесторы."В течение пяти-шести лет эти системы окупают себя, экономя потребление тепловых ресурсов от 15 до 25 %. Сэкономленные деньги потом делятся между инвестором, за чей счет был установлен узел, и жителями дома, которые начинают меньше платить за тепло и горячую воду... В прошлом году у нас было 800 таких домов, а в этом уже 1,5 тысячи", - сообщил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20200910/moskva-1577034881.html
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жкх, петр бирюков, москва