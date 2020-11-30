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Нижегородская область
https://ria.ru/20201130/investitsii-1587052371.html
Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний вырос на 2,9%
Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний вырос на 2,9%
Объем инвестиций в основной капитал предприятий Нижегородской области за период с января по сентябрь 2020 года вырос на 2,9% (в действующих ценах) по сравнению... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T20:48
2020-11-30T20:48
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал предприятий Нижегородской области за период с января по сентябрь 2020 года вырос на 2,9% (в действующих ценах) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 183,7 миллиарда рублей, сообщил глава региона Глеб Никитин."Несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии, мы наблюдаем активность инвесторов. Со стороны крупного и среднего бизнеса есть доверие к региону – в общем объеме инвестиций в основной капитал на их долю приходится около 70%", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор Нижегородской области отметил, что более половины вложений – 63,4 миллиарда рублей – направлено на развитие обрабатывающих производств. "При этом значительный рост инвестиционной активности отмечался в таких крупных отраслях, как металлургическое производство – на 28,7% к аналогичному периоду прошлого года и производство химических веществ – на 14,9%", – добавил Никитин.Отмечается, что в большинстве случаев в качестве источника финансирования использовались собственные средства предприятий и только в 23% – привлеченные инвестиции. При этом в привлеченных со стороны средствах 61,1% составили бюджетные ассигнования, 15,4% – банковские кредиты и 5% – заемные средства других организаций."На компании в сфере информации и связи приходится 10,2 миллиарда рублей (8,2% в общем объеме инвестиций в основной капитал), на транспортировку и хранение – 9,2 миллиарда рублей (7,4%), на энерго- и газоснабжение – 8 миллиардов рублей (6,4%), на научную сферу – 6,2 миллиарда рублей (4,9%), на сельское и лесное хозяйство, а также охоту и рыболовство – 5,5 миллиарда рублей (4,4%), на оптовую и розничную торговлю – 3,8 миллиарда рублей (3,1%)", - говорится в сообщении.Также сообщается, что за период с января по июнь 2020 года объем поступивших инвестиций из-за рубежа составил 564,4 миллиона долларов США, что в 2,4 раза больше уровня первого полугодия 2019 года.
https://ria.ru/20201123/tsentr-1585943430.html
https://ria.ru/20201112/gazosnabzhenie-1584245028.html
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глеб никитин, нижегородская область, экономика

Объем инвестиций в основной капитал нижегородских компаний вырос на 2,9%

20:48 30.11.2020
 
© Фото : Правительство Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : Правительство Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал предприятий Нижегородской области за период с января по сентябрь 2020 года вырос на 2,9% (в действующих ценах) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 183,7 миллиарда рублей, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии, мы наблюдаем активность инвесторов. Со стороны крупного и среднего бизнеса есть доверие к региону – в общем объеме инвестиций в основной капитал на их долю приходится около 70%", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
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Губернатор Нижегородской области отметил, что более половины вложений – 63,4 миллиарда рублей – направлено на развитие обрабатывающих производств. "При этом значительный рост инвестиционной активности отмечался в таких крупных отраслях, как металлургическое производство – на 28,7% к аналогичному периоду прошлого года и производство химических веществ – на 14,9%", – добавил Никитин.
Отмечается, что в большинстве случаев в качестве источника финансирования использовались собственные средства предприятий и только в 23% – привлеченные инвестиции. При этом в привлеченных со стороны средствах 61,1% составили бюджетные ассигнования, 15,4% – банковские кредиты и 5% – заемные средства других организаций.
"На компании в сфере информации и связи приходится 10,2 миллиарда рублей (8,2% в общем объеме инвестиций в основной капитал), на транспортировку и хранение – 9,2 миллиарда рублей (7,4%), на энерго- и газоснабжение – 8 миллиардов рублей (6,4%), на научную сферу – 6,2 миллиарда рублей (4,9%), на сельское и лесное хозяйство, а также охоту и рыболовство – 5,5 миллиарда рублей (4,4%), на оптовую и розничную торговлю – 3,8 миллиарда рублей (3,1%)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что за период с января по июнь 2020 года объем поступивших инвестиций из-за рубежа составил 564,4 миллиона долларов США, что в 2,4 раза больше уровня первого полугодия 2019 года.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьЭкономика
 
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