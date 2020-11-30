У институтов развития появится новая система KPI
04:03 30.11.2020 (обновлено: 13:12 30.11.2020)
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Оценивать эффективность работы институтов развития будет новая система KPI, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко в интервью газете "Коммерсант".
"Она позволит видеть результаты работы и оценивать ее качество в динамике, а не оставлять подведение итогов на конец года, как это было раньше. Поможет в этом и новая система онлайн-мониторинга, которая дает для этого данные", — сказал он.
По его словам, завершить интеграцию рассчитывают в первой половине следующего года. В 2021-м утвердят и ключевые показатели оценки эффективности институтов развития.
"Что же касается "сроков вообще", то реформу можно будет считать завершенной тогда, когда мы будем работать по новым KPI", — заключил вице-премьер.
О предстоящей реформе институтов развития премьер-министр Михаил Мишустин объявил на прошлой неделе. По его словам, часть институтов войдут в состав ВЭБа, отдельные — ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", МСП Банк и "Дом.РФ" — объединят в более крупные структуры. Восемь институтов развития ликвидируют, а их функции распределят между ВЭБом и органами исполнительной власти. Как отмечал глава правительства, это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента.
Оптимизацией структуры институтов развития займется рабочая группа во главе с Григоренко. Ведомства должны представить графики реформирования до 4 декабря.
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