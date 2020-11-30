https://ria.ru/20201130/instituty-1586888132.html

У институтов развития появится новая система KPI

У институтов развития появится новая система KPI

Оценивать эффективность работы институтов развития будет новая система KPI, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко в интервью газете "Коммерсант". РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T04:03

2020-11-30T04:03

2020-11-30T13:12

россия

дмитрий григоренко

"дом.рф"

вэб

михаил мишустин

мсп банк

москва

экономика

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Оценивать эффективность работы институтов развития будет новая система KPI, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко в интервью газете "Коммерсант". По его словам, завершить интеграцию рассчитывают в первой половине следующего года. В 2021-м утвердят и ключевые показатели оценки эффективности институтов развития."Что же касается "сроков вообще", то реформу можно будет считать завершенной тогда, когда мы будем работать по новым KPI", — заключил вице-премьер.О предстоящей реформе институтов развития премьер-министр Михаил Мишустин объявил на прошлой неделе. По его словам, часть институтов войдут в состав ВЭБа, отдельные — ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", МСП Банк и "Дом.РФ" — объединят в более крупные структуры. Восемь институтов развития ликвидируют, а их функции распределят между ВЭБом и органами исполнительной власти. Как отмечал глава правительства, это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента.Оптимизацией структуры институтов развития займется рабочая группа во главе с Григоренко. Ведомства должны представить графики реформирования до 4 декабря.

https://ria.ru/20201125/optimizatsiya-1586285018.html

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россия, дмитрий григоренко, "дом.рф", вэб, михаил мишустин, мсп банк, москва, экономика