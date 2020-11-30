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https://ria.ru/20201130/gospodderzhka-1587008039.html
Омбудсмен: частным организациям культуры в России тоже нужна господдержка
Омбудсмен: частным организациям культуры в России тоже нужна господдержка
Государственная поддержка культурно-массовых мероприятий в России должна быть направлена не только на бюджетные, но и на коммерческие организации, заявила РИА... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:53
2020-12-01T13:39
культура
театр
новости культуры
шоу-бизнес
музеи
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. Государственная поддержка культурно-массовых мероприятий в России должна быть направлена не только на бюджетные, но и на коммерческие организации, заявила РИА Новости общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.Правительство России в субботу одобрило выделение средств учреждениям культуры и учреждениям, осуществляющим образовательную, научную и медицинскую деятельность.Принятие проекта распоряжения позволит оказать государственную поддержку федеральным бюджетным и автономным учреждениям культуры.Она обратила внимание, что в Европе и мире независимые промоутеры и частные театры составляют абсолютное большинство, исторически в прямом контакте с властями и автоматически получили меры поддержки в период ограничения деятельности."У нас же существует государственный сектор культуры и негосударственный, который подведомственен министерству экономического развития. По линии минэкономразвития мы получили небольшую государственную поддержку в виде льготных кредитов и небольших субсидий в самом начале пандемии, но программы поддержки уже закончились, а деятельность отрасли практически остановлена и возобновит работу в полном объеме свою еще нескоро", - посетовала собеседница агентства.Шпигальских напомнила, что для налаживания диалога с властью была создана Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций. "Это большой шаг для нашей индустрии. Первые контакты уже начались с правительством Москвы. Мы очень надеемся, что нам удастся найти понимание и договориться о конкретных мерах поддержки – субсидиях, льготных кредитах, налоговых каникулах и так далее. Если получится найти решение в Москве - мы будем стараться распространить этот опыт и в других регионах", - поделилась она.Собеседница агентства отметила, что пандемию невозможно было спрогнозировать заранее, и никаких механизмов помощи в готовом варианте ни у кого не было."Массовые мероприятия запретили первыми и скорее всего откроют последними, ведь основные проблемы связаны с ограничением по заполняемости зала. Пока не разрешат продавать хотя бы 80% зала, окупить мероприятие будет практически невозможно, то есть в лучшем случае мы начнем восстанавливаться не раньше следующей осени, а восстановимся через несколько лет", - заключила она.
https://ria.ru/20201127/kultura-1586594645.html
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театр, новости культуры, шоу-бизнес, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

Омбудсмен: частным организациям культуры в России тоже нужна господдержка

18:53 30.11.2020 (обновлено: 13:39 01.12.2020)
 
© предоставлено музеем Анатолия ЗвереваМузей Анатолия Зверева
Музей Анатолия Зверева - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© предоставлено музеем Анатолия Зверева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. Государственная поддержка культурно-массовых мероприятий в России должна быть направлена не только на бюджетные, но и на коммерческие организации, заявила РИА Новости общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.
Правительство России в субботу одобрило выделение средств учреждениям культуры и учреждениям, осуществляющим образовательную, научную и медицинскую деятельность.
Принятие проекта распоряжения позволит оказать государственную поддержку федеральным бюджетным и автономным учреждениям культуры.
"Любые меры поддержки организаций культуры можно только приветствовать. Но в последних документах правительства речь идет только о бюджетных и автономных учреждениях. Однако важно помнить, что почти половину культурно-зрелищных мероприятий у нас в стране проводят именно коммерческие предприятия и бизнесмены", - отмечает Шпигальских.
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Она обратила внимание, что в Европе и мире независимые промоутеры и частные театры составляют абсолютное большинство, исторически в прямом контакте с властями и автоматически получили меры поддержки в период ограничения деятельности.
"У нас же существует государственный сектор культуры и негосударственный, который подведомственен министерству экономического развития. По линии минэкономразвития мы получили небольшую государственную поддержку в виде льготных кредитов и небольших субсидий в самом начале пандемии, но программы поддержки уже закончились, а деятельность отрасли практически остановлена и возобновит работу в полном объеме свою еще нескоро", - посетовала собеседница агентства.
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Шпигальских напомнила, что для налаживания диалога с властью была создана Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций. "Это большой шаг для нашей индустрии. Первые контакты уже начались с правительством Москвы. Мы очень надеемся, что нам удастся найти понимание и договориться о конкретных мерах поддержки – субсидиях, льготных кредитах, налоговых каникулах и так далее. Если получится найти решение в Москве - мы будем стараться распространить этот опыт и в других регионах", - поделилась она.
Собеседница агентства отметила, что пандемию невозможно было спрогнозировать заранее, и никаких механизмов помощи в готовом варианте ни у кого не было.
"Массовые мероприятия запретили первыми и скорее всего откроют последними, ведь основные проблемы связаны с ограничением по заполняемости зала. Пока не разрешат продавать хотя бы 80% зала, окупить мероприятие будет практически невозможно, то есть в лучшем случае мы начнем восстанавливаться не раньше следующей осени, а восстановимся через несколько лет", - заключила она.
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