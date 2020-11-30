https://ria.ru/20201130/gazifikatsiya-1587036817.html
Игорь Руденя внес предложения в концепцию газификации российских регионов
Игорь Руденя внес предложения в концепцию газификации российских регионов
С предложением включить в работу по газификации территорий глав муниципалитетов выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:28
2020-11-30T19:28
2020-11-30T19:28
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 30 ноя — РИА Новости. С предложением включить в работу по газификации территорий глав муниципалитетов выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.По сообщению пресс-службы областного правительства, губернатор принял участие в совещании по концепции газификации Российской Федерации, которое провел вице-премьер Александр Новак. На совещании была представлена дорожная карта по повышению темпов газификации регионов, которая должна быть утверждена до 1 января 2021 года.Кроме того, глава Верхневолжья предложил использовать для газификации бюджетные кредиты, а также учесть в документе специфику каждого конкретного региона с учетом плотности населения и климатических условий.В пресс-службе напомнили, что на настоящий момент уровень газификации Тверской области составляет 66%. Регион и "Газпром" разработали программу развития газоснабжения и газификации области на период 2021 - 2025 годов., "На реализацию нашей программы предусмотрены инвестиции компании "Газпром" в размере 15,9 миллиардов рублей. Экономическое развитие субъекта, появление новых рабочих мест невозможно без комплексной газификации, которая была бы синхронизирована с планом развития региона", - отметил на совещании глава регионаВ общей сложности до 2025 года в рамках программы в Тверской области предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов и проведение сетевого газа в десять ранее негазифицированных районов юго-запада и северо-востока региона. Всего планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, проложить свыше 1100 километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч квартир и домовладений.
https://ria.ru/20201125/territoriya-1586281985.html
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игорь руденя, тверская область
ТВЕРЬ, 30 ноя — РИА Новости.
С предложением включить в работу по газификации территорий глав муниципалитетов выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя
.
По сообщению пресс-службы областного правительства, губернатор принял участие в совещании по концепции газификации Российской Федерации
, которое провел вице-премьер Александр Новак
. На совещании была представлена дорожная карта по повышению темпов газификации регионов, которая должна быть утверждена до 1 января 2021 года.
Кроме того, глава Верхневолжья предложил использовать для газификации бюджетные кредиты, а также учесть в документе специфику каждого конкретного региона с учетом плотности населения и климатических условий.
В пресс-службе напомнили, что на настоящий момент уровень газификации Тверской области
составляет 66%. Регион и "Газпром
" разработали программу развития газоснабжения и газификации области на период 2021 - 2025 годов.,
"На реализацию нашей программы предусмотрены инвестиции компании "Газпром" в размере 15,9 миллиардов рублей. Экономическое развитие субъекта, появление новых рабочих мест невозможно без комплексной газификации, которая была бы синхронизирована с планом развития региона", - отметил на совещании глава региона
В общей сложности до 2025 года в рамках программы в Тверской области предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов и проведение сетевого газа в десять ранее негазифицированных районов юго-запада и северо-востока региона. Всего планируется построить 148 километров газопроводов-отводов, проложить свыше 1100 километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч квартир и домовладений.