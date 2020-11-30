https://ria.ru/20201130/ganeeva-1587711592.html

Светлана Ганеева: Москва развивается за счет инвесторов

Светлана Ганеева: Москва развивается за счет инвесторов

Полгода назад Городское агентство управления инвестициями (ГАУИ), подведомственное столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) и... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:10

2020-11-30T16:10

2020-12-04T16:58

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

инвестиции

москва

экономика

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Полгода назад Городское агентство управления инвестициями (ГАУИ), подведомственное столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) и отвечающее за реализацию ключевых инвестпроектов столицы, возглавила Светлана Ганеева. О первых итогах работы и о внедрении новых форматов взаимодействия Москвы с бизнесом директор агентства рассказала в интервью РИА Новости.– Светлана Валерьевна, Вы уже возглавляли ГАУИ с 2012 по 2014 год. В 2020 Вы вернулись в Агентство. Что изменилось за 5 лет?– Более пяти лет назад мы с коллегами в ГАУИ готовили самые первые проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) в Москве. Мы структурировали первые контракты жизненного цикла и проекты создания транспортно-пересадочных узлов, разрабатывали программу аренды с инвестиционными обязательствами "1 рубль за 1 квадратный метр", принимали участие в создании правовой базы для реализации концессий и ГЧП.Сегодня мне приятно видеть, что плоды наших трудов востребованы городом: за несколько лет государственно-частное партнерство сделало огромный шаг вперед. Сегодня Москва активно вовлекает бизнес в решение общегородских задач в сферах, традиционно финансировавшихся из бюджета. Меры поддержки от города, в том числе те, которые предоставляет департамент инвестиционной и промышленной политики, значительно увеличивают привлекательность проектов, реализуемых в столице. За счет инвесторов город растет и развивается: реконструированы многие столичные здания, в метро ездят вагоны, закупленные в рамках КЖЦ, строятся новые современные производства.– Какие форматы взаимодействия с бизнесом, во внедрении которых непосредственно участвовали, Вы считаете наиболее перспективными?– Все механизмы ГЧП эффективны и полезны, а конкретная модель выбирается в зависимости от целей и задач, которые решаются в каждом конкретном проекте. На мой взгляд, один из самых перспективных форматов взаимодействия бизнеса и города – это концессия. Она дает возможность развивать общественно значимую городскую инфраструктуру за счет инвестора. При этом столица получает функционирующий объект с сохранением права собственности на него, а бизнес – доходы от оказания услуг в течение определенного срока. Сегодня объем инвестиций по концессионным соглашениям Москвы составляет 60,2 миллиарда рублей.Как раз по концессии реализуется проект по строительству и эксплуатации Северного дублера Кутузовского проспекта. Конкурс на право заключения крупнейшего концессионного соглашения в Москве был подготовлен и проведен несколько лет назад, во время моего первого срока на посту директора ГАУИ.Новая трасса, возведенная в рамках этого проекта, снизит нагрузку на существующие дороги – Кутузовский проспект и участок Можайского шоссе. Кроме того, улучшится транспортная ситуация в районе ММДЦ "Москва-Сити" и в ЗАО Москвы. Частные инвестиции в этот проект составляют порядка 50 миллиардов рублей. Концессионное соглашение было заключено с инвестором на 40 лет. – Какие еще концессионные соглашения удалось подписать? Что они дадут городу?– В конце прошлого года Москва заключила концессионное соглашение о строительстве и последующей эксплуатации канатной дороги протяженностью 2,3 километра между станциями метро Сходненская и Речной вокзал. Инвестором стало ООО "Московские канатные дороги". Компания уже зарекомендовала себя при строительстве канатки на Воробьевых горах. В составе консорциума – швейцарский производитель канатных дорог Bartholet.С инвестором заключено концессионное соглашение на 25 лет. Сейчас ведется проектирование канатной дороги. В реализацию проекта инвестор вложит 3,16 миллиарда рублей. Канатка позволит разгрузить улично-дорожную сеть, сократить время в пути между двумя районами столицы с 45 до 7 минут.Отмечу, что это будет не туристический объект, а новый вид транспорта: он будет интегрирован в городскую транспортную сеть, а оплачивать проезд москвичи смогут картой "Тройка". Цена регулярной поездки не должна превысить цену разовой поездки в метро. Строительство канатной дороги над Химкинским водохранилищем займет два с половиной года. Таким образом, новый вид общественного транспорта может быть запущен к 2023 году.– Перечисленные концессии – в транспортной сфере. Какие-то другие отрасли рассматриваете, чтобы распространить на них этот вид партнерства с инвесторами?– Да, конечно. Весной 2021 года мы планируем заключить концессионное соглашение по строительству и эксплуатации двух заводов экологичной переработки илового осадка на юго-востоке Москвы. Это станет первой столичной концессией в жилищно-коммунальном хозяйстве.Сейчас идет второй этап открытого конкурса, по итогам которого будет определен концессионер: с ним ДИПП подпишет концессионное соглашение на 20 лет. Два современных завода по экологичной переработке сточных вод инвестор должен будет построить в течение трех лет, а последующие 17 лет - осуществлять их эксплуатацию. Вложения в создание заводов составят более 25 миллиардов рублей.По условиям соглашения, победитель конкурса возьмет на себя термическую обработку и последующую утилизацию осадка: полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве недорогого твердого биотоплива. Предполагается, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тысяч тонн такого топлива в виде высушенного осадка.Еще один концессионный проект, реализация которого может начаться в следующем году, – в социальной сфере. Это строительство геронтологического центра на западе Москвы. Объем инвестиций в создание и оснащение дома-интерната для горожан преклонного возраста составит около 500 миллионов рублей. На право концессии претендует ООО "Сениор Групп ПМ": в ближайшее время компания представит на рассмотрение свое предложение.После заключения соглашения инвестор реконструирует четырехэтажное здание площадью более трех тысяч квадратных метров. Кроме того, концессионер будет осуществлять содержание объекта, текущий и капитальный ремонт. В новом пансионате будет создано минимум 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми. Геронтологический центр будет оборудован всем необходимым с учетом особенностей жизни, здоровья и нужд людей преклонного возраста.Оба концессионных проекта не предполагают затрат из городского бюджета. При этом и заводы, и геронтологический центр будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию.– Концессия – это классическая форма ГЧП. Какие-то нетривиальные форматы используете для привлечения инвесторов?– Москва первой в России стала использовать такой формат взаимодействия с бизнесом, как офсетный контракт. Более того, столица, наряду с Минэкономразвития, принимала активное участие в разработке поправок в закон о контрактной системе, который регламентирует данный механизм.Офсетный контракт – это закупка товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации производства. Одна из главных его целей – стимулирование вложений средств бизнеса в новые предприятия или модернизацию существующих мощностей. Минимальный объем инвестиций по офсету – 1 миллиард рублей, а максимальный срок, на который его можно заключать, – 10 лет.Вообще, данный механизм сотрудничества государства с бизнесом в промышленной сфере является довольно привлекательным и многообещающим для любого региона страны, не только для столицы. По стопам Москвы уже пошла Московская область: в прошлом году она заключила свой первый офсет.– Сколько таких контрактов подписала Москва и в каких отраслях?– Столица заключила четыре офсетных контракта. Общий объем частных инвестиций по ним составляет 11,9 миллиарда рублей, объем закупок – 71,6 миллиарда рублей.Первые два офсета Москва подписала в фармацевтике. В рамках контрактов инвесторы вложат в совокупности 8,8 миллиарда рублей в локализацию современных фармпроизводств. ЗАО "Биокад" уже ввело в эксплуатацию первую очередь завода на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", ООО "Р-Опра" (дочерняя компания ГК "Р-Фарм") получило разрешение на строительство. По условиям третьего офсетного контракта ООО "Гемамед" создаст в городе предприятие по производству медизделий для стомированных больных, инвестиции составят 1 миллиард рублей. Предметом четвертого офсета, заключенного в этом году с компанией "Вимм-Билль-Данн", стало детское питание для городских молочно-раздаточных пунктов; объем инвестиций в проект – 2,1 миллиарда рублей.– Еще заключать такие контракты планируете?– Заключенные офсетные контракты уже показали свою эффективность для города: например, по четырем офсетам среднее снижение цен на поставляемую для городских нужд продукцию по сравнению с рыночными аналогами составило 20%. Поэтому столица будет активно развивать практику офсетных контрактов.Сейчас идет конкурс на право заключения пятого офсетного контракта. Он, как и первые два, тоже в "фарме": офсеты в этой сфере гарантируют бесперебойную поставку жизненно важных препаратов, а для москвичей это еще и льготное лекарственное обеспечение. С победителем департамент заключит офсетный контракт сроком на 10 лет. По условиям контракта, инвестор в течение двух лет локализует на территории столицы производство 20 лекарственных средств. На новом современном предприятии будут выпускаться противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. Объем частных инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей. Офсетный контракт будет подписан по итогам конкурсных процедур в начале следующего года.Наряду с фармацевтикой, производством медизделий и питанием мы планируем заключать офсеты в таких отраслях, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, ИТ-оборудование.Кстати, еще одна нетривиальная форма взаимодействия Москвы с инвесторами – контракты жизненного цикла (КЖЦ). Они предусматривают поставку товара с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика в течение определенного срока. В рамках КЖЦ город за счет долгосрочного характера сделки получает наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания, может равномерно и прогнозируемо распределить свои расходы. Инвестор, в свою очередь, получает загрузку мощностей на длительный период и возможность гарантированных (в случае добросовестного исполнения обязательств) доходов в течение всего срока действия контракта.– В каких сферах применяете КЖЦ?– Наибольший объем приходится на транспорт: Москва заключила КЖЦ почти на 452 миллиарда рублей на поставку и сервисное обслуживание вагонов метро, низкопольных автобусов нового поколения, низкопольных трехсекционных трамваев, электробусов.В прошлом году мы впервые стали применять этот механизм в жилищно-коммунальном хозяйстве: город заключил КЖЦ на поставку узлов учета тепла (более 33,5 тысяч единиц) на сумму 31,6 миллиарда рублей, срок контракта – 12 лет.В медицине Москва приобрела за 37,9 миллиарда рублей сложное оборудование. Среди победителей конкурсов – ведущие мировые производители: Philips, Siemens, Canon, GE. Благодаря КЖЦ, столица получила современное медицинское оборудование с десятилетним сервисом от поставщиков, которые имеют не только производственные мощности, но и релевантный опыт по обслуживанию аппаратов.Совокупный объем КЖЦ Москвы в сфере транспорта, медицины и ЖКХ на сегодняшний день составляет 521,4 миллиарда рублей.– А какие-то новые форматы ГЧП планируете разработать и внедрить?– Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом: столица приветствует инвестиционные инициативы в разных сферах и готова внедрять новые механизмы взаимодействия. Например, город рассматривает внедрение так называемой "концессии жизненного цикла" или "сервисной концессии". В рамках данного формата столица сможет поручить инвестору создание объекта с его последующей эксплуатацией. То есть в течение определенного периода город будет платить за функционирование объекта.Такие проекты могут быть реализованы по закону о концессионных соглашениях, либо по закону о государственно-частном партнерстве. По такому принципу могут быть построены объекты спорта, автодороги и путепроводы, объекты здравоохранения, образования, промышленной инфраструктуры.

https://ria.ru/20201201/investitsii-1587187017.html

https://realty.ria.ru/20190528/1554978380.html

https://realty.ria.ru/20191218/1562523027.html

https://ria.ru/20201118/zavody-1585206331.html

https://ria.ru/20200127/1563893587.html

https://ria.ru/20201007/promyshlennost-1578669944.html

https://ria.ru/20201110/kontrakty-1583916606.html

https://ria.ru/20201119/servis-1585369780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвестиции, москва, экономика