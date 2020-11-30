https://ria.ru/20201130/elektrosnabzhenie-1586890296.html
В Артеме полностью восстановили электроснабжение после циклона
В Артеме полностью восстановили электроснабжение после циклона
Электроснабжение в приморском Артёме, где введен режим ЧС, полностью восстановлено после циклона, единичные повторные отключения устраняются, сообщил РИА... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T05:37
2020-11-30T05:37
2020-11-30T05:37
последствия непогоды в приморье
владивосток
артем
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Электроснабжение в приморском Артёме, где введен режим ЧС, полностью восстановлено после циклона, единичные повторные отключения устраняются, сообщил РИА Новости представитель Артемовского городского округа (АГО).По его словам, в результате перенапряжения повторные аварийные отключения произошли в трёх многоквартирных домах и 26 домах частного сектора. "Специалисты ООО АЭСК работают на устранении аварий. Также произошла авария на трансформаторной подстанции "Оборонэнерго". Сегодня поступит новое оборудование и дома, "запитанные" от этой ТП будут подключены к электроэнергии", - сказал собеседник агентства.В Приморье, где 19 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Спустя три дня осадки везде прекратились.
https://ria.ru/20201130/most-1586888479.html
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последствия непогоды в приморье, владивосток, артем, приморский край, происшествия