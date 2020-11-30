https://ria.ru/20201130/elektrosnabzhenie-1586890296.html

В Артеме полностью восстановили электроснабжение после циклона

В Артеме полностью восстановили электроснабжение после циклона

Электроснабжение в приморском Артёме, где введен режим ЧС, полностью восстановлено после циклона, единичные повторные отключения устраняются, сообщил РИА... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T05:37

2020-11-30T05:37

2020-11-30T05:37

последствия непогоды в приморье

владивосток

артем

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Электроснабжение в приморском Артёме, где введен режим ЧС, полностью восстановлено после циклона, единичные повторные отключения устраняются, сообщил РИА Новости представитель Артемовского городского округа (АГО).По его словам, в результате перенапряжения повторные аварийные отключения произошли в трёх многоквартирных домах и 26 домах частного сектора. "Специалисты ООО АЭСК работают на устранении аварий. Также произошла авария на трансформаторной подстанции "Оборонэнерго". Сегодня поступит новое оборудование и дома, "запитанные" от этой ТП будут подключены к электроэнергии", - сказал собеседник агентства.В Приморье, где 19 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Спустя три дня осадки везде прекратились.

https://ria.ru/20201130/most-1586888479.html

владивосток

артем

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, владивосток, артем, приморский край, происшествия