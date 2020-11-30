https://ria.ru/20201130/bezhentsy-1587066173.html

В Карабах вернулись еще 846 беженцев

В Карабах вернулись еще 846 беженцев

Почти 850 беженцев вернулись в Степанакерт из Армении в понедельник, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T22:28

2020-11-30T22:28

2020-11-30T22:28

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

степанакерт

армения

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Почти 850 беженцев вернулись в Степанакерт из Армении в понедельник, сообщает Минобороны РФ."Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 846 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - говорится в сообщении.Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулось более 26 тысяч беженцев.

https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html

нагорный карабах

степанакерт

армения

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нагорный карабах, степанакерт, армения, в мире