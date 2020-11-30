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Россиянка погасила кредит за пару месяцев и засудила банк
Россиянка погасила кредит за пару месяцев и засудила банк
Жительница Свердловской области досрочно погасила кредит и заставила банк выплатить ей комиссию за пользование страховыми услугами, сообщил местный портал... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:01
2020-11-30T21:26
кредиты
банки
суды
свердловская область
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Жительница Свердловской области досрочно погасила кредит и заставила банк выплатить ей комиссию за пользование страховыми услугами, сообщил местный портал e1.ru.По словам юриста, представлявшего ее интересы, женщина брала кредит на пять лет, но смогла погасить его за несколько месяцев. В момент оформления сделки она присоединилась к программе коллективного страхования, но позже захотела вернуть излишне уплаченную страховую премию.Как выяснилось в суде, комиссия банка за услугу подключения к программе составляла 76 тысяч рублей и оказалась в несколько раз больше фактической премии."Формально банк имеет право брать комиссию за услуги, но 76 тысяч — это несоразмерная сумма &lt;…&gt;. В этом деле сработало еще то, что до Галины не была доведена информация о размере комиссии, это нигде не было прописано", — отметил юрист.Отмечается, что к процессу привлекли как банк, так и страховую компанию. В итоге, как следует из решения суда, представленного изданием, женщина взыскала средства с каждого из указанных ответчиков. Ее адвокат признался, что вопрос с банком решать было сложнее."Судебная практика пока исходит из того, что это (комиссия. — Прим. ред.) услуга. Если она оказана, то за нее деньги нельзя вернуть, даже если цена &lt;…&gt; очень большая. Поэтому следует обращать внимание на стоимость комиссии в заявлении на подключение к программе коллективного страхования. Это отдельный от кредитного договора документ, как правило, на одной или двух страницах", — посоветовал он.Юрист подчеркнул, что россиянам стоит внимательнее читать договор даже в случае оформления обычной пластиковой карты. По его словам, дело удалось выиграть только благодаря невнимательности самого банка — никаких данных о плате за услугу в договоре его подзащитной не было.Комментариев представителей банка и страховой компании пока не приводится.
https://ria.ru/20200912/ipoteka-1577136570.html
https://ria.ru/20201127/moshennichestvo-1586543477.html
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кредиты, банки, суды, свердловская область, общество

Россиянка погасила кредит за пару месяцев и засудила банк

18:01 30.11.2020 (обновлено: 21:26 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Жительница Свердловской области досрочно погасила кредит и заставила банк выплатить ей комиссию за пользование страховыми услугами, сообщил местный портал e1.ru.
По словам юриста, представлявшего ее интересы, женщина брала кредит на пять лет, но смогла погасить его за несколько месяцев. В момент оформления сделки она присоединилась к программе коллективного страхования, но позже захотела вернуть излишне уплаченную страховую премию.
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Как выяснилось в суде, комиссия банка за услугу подключения к программе составляла 76 тысяч рублей и оказалась в несколько раз больше фактической премии.
"Формально банк имеет право брать комиссию за услуги, но 76 тысяч — это несоразмерная сумма <…>. В этом деле сработало еще то, что до Галины не была доведена информация о размере комиссии, это нигде не было прописано", — отметил юрист.
Отмечается, что к процессу привлекли как банк, так и страховую компанию. В итоге, как следует из решения суда, представленного изданием, женщина взыскала средства с каждого из указанных ответчиков. Ее адвокат признался, что вопрос с банком решать было сложнее.
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"Судебная практика пока исходит из того, что это (комиссия. — Прим. ред.) услуга. Если она оказана, то за нее деньги нельзя вернуть, даже если цена <…> очень большая. Поэтому следует обращать внимание на стоимость комиссии в заявлении на подключение к программе коллективного страхования. Это отдельный от кредитного договора документ, как правило, на одной или двух страницах", — посоветовал он.
Юрист подчеркнул, что россиянам стоит внимательнее читать договор даже в случае оформления обычной пластиковой карты. По его словам, дело удалось выиграть только благодаря невнимательности самого банка — никаких данных о плате за услугу в договоре его подзащитной не было.
Комментариев представителей банка и страховой компании пока не приводится.
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КредитыБанкиСудыСвердловская областьОбщество
 
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