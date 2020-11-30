https://ria.ru/20201130/avstriya-1586978254.html
Названа дата открытия горнолыжного сезона в австрийском Тироле
Названа дата открытия горнолыжного сезона в австрийском Тироле
Горнолыжный сезон в тирольских Альпах австрийского региона Санкт-Антон-ам-Арльберг планируется открыть 17 декабря, сообщила РИА Новости представитель ассоциации РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:22
2020-11-30T16:22
2020-11-30T16:22
курорт
туристы
новый год
рождество христово
праздник
туризм
туризм
альпы
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ВЕНА, 30 ноя — РИА Новости, Маргарита Костив. Горнолыжный сезон в тирольских Альпах австрийского региона Санкт-Антон-ам-Арльберг планируется открыть 17 декабря, сообщила РИА Новости представитель ассоциации Барбара Калхаммер.С 17 ноября в стране действует жесткий локдаун из-за коронавируса, который продлится как минимум до 6 декабря. В среду, 2 декабря, кабмин планирует обозначить сроки постепенного снятия ограничений. По сообщениям австрийских СМИ, 18 декабря вместе с гостиничными предприятиями разрешат открыться и горнолыжным курортам.Собеседница агентства сообщила, что старт горнолыжного сезона в регионе Санкт-Антон-ам-Арльберг запланирован на 17 декабря. "Мы исходим из того, что власти до конца этой недели сообщит о дальнейших мерах. Мы будем их придерживаться", — сообщила РИА Новости Калхаммер, уточнив, что более подробная информация о работе курорта появится, как только станет известно о постановлении правительства.В Санкт-Антон-ам-Арльберге разработали концепцию безопасности в пандемию. Традиционные мероприятия, шоу, концерты — как к открытию сезона, так и к Новому году и Рождеству — отменены. Ключевые правила — носить маску, соблюдать дистанцию не менее метра с посторонними, мыть руки несколько раз в день, отказаться от рукопожатия при приветствии, чихать и кашлять в локоть или платок и, по возможности, отказаться от расчетов наличкой.Эти правила распространяются на всю территорию курорта. Кабинки, туалеты, кассы периодически будут дезинфицироваться, а очереди на подъемники — оптимизированы. За соблюдением правил будет следить персонал. В Ассоциации туризма исходят из того, что посетители будут следовать "ковидным" условиям, поскольку сами заинтересованы в продолжении работы горнолыжного курорта.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что попытается на уровне ЕС добиться решения о закрытии горнолыжных курортов в зимние каникулы, чтобы избежать риска заражения туристов. Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против единых правил в этом вопросе. По его словам, Европейский союз не может регулировать, когда в каждой из стран союза в пандемию коронавируса можно начинать играть в футбол, бегать и кататься на лыжах, и это должно оставаться в компетенции самих стран.В Австрии в декабре пройдет массовое тестирование на коронавирус. Таким образом правительство республики намерено "спасти" Рождество. Первыми протестируют учителей и воспитателей, после — полицейских, затем — желающих на добровольной основе.
https://ria.ru/20200121/1563563443.html
https://ria.ru/20201121/yarmarki-1585573134.html
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курорт, туристы, новый год, рождество христово, праздник, туризм, альпы, новости - туризм, австрия, вена
ВЕНА, 30 ноя — РИА Новости, Маргарита Костив. Горнолыжный сезон в тирольских Альпах австрийского региона Санкт-Антон-ам-Арльберг планируется открыть 17 декабря, сообщила РИА Новости представитель ассоциации Барбара Калхаммер.
С 17 ноября в стране действует жесткий локдаун из-за коронавируса, который продлится как минимум до 6 декабря. В среду, 2 декабря, кабмин планирует обозначить сроки постепенного снятия ограничений. По сообщениям австрийских СМИ, 18 декабря вместе с гостиничными предприятиями разрешат открыться и горнолыжным курортам.
Собеседница агентства сообщила, что старт горнолыжного сезона в регионе Санкт-Антон-ам-Арльберг запланирован на 17 декабря. "Мы исходим из того, что власти до конца этой недели сообщит о дальнейших мерах. Мы будем их придерживаться", — сообщила РИА Новости Калхаммер, уточнив, что более подробная информация о работе курорта появится, как только станет известно о постановлении правительства.
В Санкт-Антон-ам-Арльберге разработали концепцию безопасности в пандемию. Традиционные мероприятия, шоу, концерты — как к открытию сезона, так и к Новому году и Рождеству — отменены. Ключевые правила — носить маску, соблюдать дистанцию не менее метра с посторонними, мыть руки несколько раз в день, отказаться от рукопожатия при приветствии, чихать и кашлять в локоть или платок и, по возможности, отказаться от расчетов наличкой.
Эти правила распространяются на всю территорию курорта. Кабинки, туалеты, кассы периодически будут дезинфицироваться, а очереди на подъемники — оптимизированы. За соблюдением правил будет следить персонал. В Ассоциации туризма исходят из того, что посетители будут следовать "ковидным" условиям, поскольку сами заинтересованы в продолжении работы горнолыжного курорта.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что попытается на уровне ЕС добиться решения о закрытии горнолыжных курортов в зимние каникулы, чтобы избежать риска заражения туристов. Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против единых правил в этом вопросе. По его словам, Европейский союз не может регулировать, когда в каждой из стран союза в пандемию коронавируса можно начинать играть в футбол, бегать и кататься на лыжах, и это должно оставаться в компетенции самих стран.
В Австрии в декабре пройдет массовое тестирование на коронавирус. Таким образом правительство республики намерено "спасти" Рождество. Первыми протестируют учителей и воспитателей, после — полицейских, затем — желающих на добровольной основе.