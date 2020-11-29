https://ria.ru/20201129/zaderzhaniya-1586851816.html

Правозащитники сообщили о более 105 задержанных на протестах в Белоруссии

Правозащитники сообщили о более 105 задержанных на протестах в Белоруссии

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно минимум о 107 задержанных во время несанкционированных акций... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T16:53

2020-11-29T16:53

2020-11-29T16:53

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно минимум о 107 задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике в воскресенье.На данный момент в нем 107 человек. Большинство задержаны в Минске, где оппозиция пыталась провести локальные акции протеста в разных районах города, но силовики пресекали эти попытки. Однако правозащитники сообщают и о задержаниях участников акций в пригороде Минска, а также в Гродно, Витебске, Ляховичах, Бресте, Лиде, Жодино.Белорусская оппозиция традиционно проводит по воскресеньям акции протеста, в Минске - в формате шествия. На фоне воскресной акции оппозиции в центре белорусской столицы были усилены меры безопасности, силовики взяли под контроль главные площади города. Вместе с тем сторонники оппозиции собирались в различных районах Минска в небольшие колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания. Милиция пока не комментирует информацию о количестве задержанных во время акций протеста, а также о применении слезоточивого газа и о предупредительных выстрелах в воздух при разгонах протестов в Минске и пригороде, о которых сообщали очевидцы в соцсетях и местные СМИ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.

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