https://ria.ru/20201129/nepogoda-1586881411.html

Рейсы автобусов Ереван-Степанакерт 30 ноября отменили из-за непогоды

Рейсы автобусов Ереван-Степанакерт 30 ноября отменили из-за непогоды

Назначенные на 30 ноября бесплатные автобусные рейсы, следующие из Еревана в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт, отменены из-за... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T23:36

2020-11-29T23:36

2020-11-29T23:36

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586500168_0:193:3072:1921_1400x0_80_0_0_729dcf8144a708d1bf91293614fa566f.jpg

ЕРЕВАН, 29 ноя – РИА Новости. Назначенные на 30 ноября бесплатные автобусные рейсы, следующие из Еревана в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт, отменены из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в воскресенье в действующем при правительстве Армении Армянском едином информационном центре.Бесплатными рейсами пользуются жители Карабаха, возвращающиеся из Армении после прекращения в регионе боевых действий. В воскресенье в некоторых районах Армении выпал снег.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Техника для российских миротворцев прибыла в Азербайджан по железной дороге Российские миротворцы встречают технику, прибывшую в Азербайджан по железной дороге. После подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе наступил мир. 2020-11-29T23:36 true PT0M29S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире