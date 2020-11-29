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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201129/nepogoda-1586881411.html
Рейсы автобусов Ереван-Степанакерт 30 ноября отменили из-за непогоды
Рейсы автобусов Ереван-Степанакерт 30 ноября отменили из-за непогоды
Назначенные на 30 ноября бесплатные автобусные рейсы, следующие из Еревана в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт, отменены из-за... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T23:36
2020-11-29T23:36
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 29 ноя – РИА Новости. Назначенные на 30 ноября бесплатные автобусные рейсы, следующие из Еревана в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт, отменены из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в воскресенье в действующем при правительстве Армении Армянском едином информационном центре.Бесплатными рейсами пользуются жители Карабаха, возвращающиеся из Армении после прекращения в регионе боевых действий. В воскресенье в некоторых районах Армении выпал снег.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
нагорно-карабахская республика
азербайджан
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Техника для российских миротворцев прибыла в Азербайджан по железной дороге
Российские миротворцы встречают технику, прибывшую в Азербайджан по железной дороге. После подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе наступил мир.
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Рейсы автобусов Ереван-Степанакерт 30 ноября отменили из-за непогоды

23:36 29.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодители автобусного парка Степанакерта
Водители автобусного парка Степанакерта - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 29 ноя – РИА Новости. Назначенные на 30 ноября бесплатные автобусные рейсы, следующие из Еревана в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт, отменены из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в воскресенье в действующем при правительстве Армении Армянском едином информационном центре.

"Оперативный штаб правительства Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) в Армении и мэрия Еревана сообщают, что бесплатные автобусы, следующие из ереванской автостанции "Киликия" в Степанакерт завтра, 30 ноября, не отправятся из-за погодных условий. О рейсах в последующие дни будет дана дополнительная информация", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook.

Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Бесплатными рейсами пользуются жители Карабаха, возвращающиеся из Армении после прекращения в регионе боевых действий. В воскресенье в некоторых районах Армении выпал снег.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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