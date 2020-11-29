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Рейсы автобусов Ереван-Степанакерт 30 ноября отменили из-за непогоды
Рейсы автобусов Ереван-Степанакерт 30 ноября отменили из-за непогоды
Назначенные на 30 ноября бесплатные автобусные рейсы, следующие из Еревана в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт, отменены из-за... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T23:36
2020-11-29T23:36
2020-11-29T23:36
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 29 ноя – РИА Новости. Назначенные на 30 ноября бесплатные автобусные рейсы, следующие из Еревана в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт, отменены из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в воскресенье в действующем при правительстве Армении Армянском едином информационном центре.Бесплатными рейсами пользуются жители Карабаха, возвращающиеся из Армении после прекращения в регионе боевых действий. В воскресенье в некоторых районах Армении выпал снег.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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Техника для российских миротворцев прибыла в Азербайджан по железной дороге
Российские миротворцы встречают технику, прибывшую в Азербайджан по железной дороге. После подписания трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе наступил мир.
2020-11-29T23:36
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире